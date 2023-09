VOTE: Ποιο ήταν το Stoiximan Best Goal της 6ης αγωνιστικής και ποιος ο Stoiximan Player of the Month;

Άνοιξε η ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και για τον καλύτερο παίκτη του μήνα!

Η εμβόλιμη αγωνιστική μεσούσης της εβδομάδας περιελάμβανε και πάλι υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Τα πολλά γκολ πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για αυξημένο θέαμα και το διήμερο της δράσης, πράγματι κινήθηκε με συνέπεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Όπως και την 4η αγωνιστική, σημειώθηκαν 25 γκολ και έτσι ισοφαρίστηκε η καλύτερη ως τώρα επίδοση της σεζόν που διανύεται.

Από τα ματς, ξεχώρισε το 4-1 του Ολυμπιακού επί του Άρη, ενώ ο Παναθηναϊκός απέδρασε από την Αρκαδία με το ίδιο σκορ σε βάρος του Αστέρα. Η ΑΕΚ κράτησε την έδρα της με το 2-1 επί του Ατρόμητου, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε το Βόλο 3-0. Δεν υπήρξε λευκή ισοπαλία πουθενά, ενώ όλες οι ομάδες πέτυχαν τουλάχιστον από ένα τέρμα, στοιχεία που συνέβαλαν στην αύξηση των γκολ.

Έτσι, ήρθε η στιγμή να πάρεις εσύ το λόγο και να ψηφίσεις μέσα από τη σελίδα της Stoiximan, του χορηγού και της φετινής Super League, το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής.

Τα υποψήφια γκολ, είναι τα παρακάτω:

1) Λούμορ (Κηφισιά)

2) Πάρδο (Άρης)

3) Γιόβετιτς (Ολυμπιακός)

4) Μουργκ (ΠΑΟΚ)

5) Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός 87’)

6) Άλεξιτς (Πανσερραϊκός)

7) Ακούνια (Λαμία)

ΨΗΦΙΖΕΙΣ ΕΔΩ ΤΟ STOIXIMAN BEST GOAL ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Η ολοκλήρωση του Σεπτέμβρη, του πρώτου γεμάτου σε δράση μήνα της Stoiximan Super League, οδηγεί και στην πρώτη ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη του μήνα.

Οι υποψηφιότητες για τον καλύτερο παίκτη του Σεπτέμβρη διαμορφώνονται ως εξής:

1) Στάικος (Πανσερραϊκός)

2) Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός)

3) Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

4) Τάισον (ΠΑΟΚ)

5) Τσούμπερ (ΑΕΚ)

6) Άλβαρες (Αστέρας Τρίπολης)

7) Φελίπε (ΟΦΗ)

Η λίστα περιλαμβάνει ονόματα που μάλλον αναμένονταν. Οι θαυμάσιες παρουσίες του Ελ Κααμπί με τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, τα συνεχή γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και οι εγγυήσεις του Τσούμπερ και του Τάισον στις νίκες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τους φέρνουν μεταξύ των υποψηφιοτήτων.

Η θέση του Πανσερραϊκού στην πρώτη πεντάδα αντανακλά και σε ατομικό επίπεδο μέσα από την παρουσία του Στάικου, ενώ οι Άλβαρες και Φελίπε εγγυώνται για την ώρα το ότι οι ομάδες τους, έχουν πλασάρισμα εντος της δεκάδας, με το δείγμα γραφής έπειτα από 6 αγωνιστικές να είναι αξιοπρόσεκτο.

Μπορείς κάθε αγωνιστική, να μπαίνεις στη σελίδα της Stoiximan και να δίνεις εσύ τον «τόνο» στο θέαμα, ψηφίζοντας το καλύτερο γκολ της Stoiximan Super League και με την ολοκλήρωση του κάθε μήνα, τον κορυφαίο και πιο επιδραστικό παίκτη αυτού.

*Η ψηφοφορία για το Best Goal θα είναι ενεργή έως τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 10:00 και για τον Player of the Month, έως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 16:00