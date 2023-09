Με… φόρα η Μπαρτσελόνα, περνάει από τη Σασουόλο η Γιουβέντους

Ακόμη μια ευρεία νίκη αναμένεται να προσθέσει στο ενεργητικό της η σαρωτική Μπαρτσελόνα απέναντι στη Θέλτα. Η Γιουβέντους έχει δύσκολη έξοδο στη Σασουόλο, όμως είναι σε θέση να πάρει τη νίκη αξιοποιώντας την επίθεσή της.

Η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει επτά από τα δέκα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με τη Θέλτα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης (7-1-2).

Δύο «πεντάρες» σε ένα τριήμερο έβαλε η Μπαρτσελόνα, η οποία πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις εντός και εκτός Ισπανίας, δείχνοντας ικανή για μεγάλα πράγματα και πάλι. Τελευταίο «θύμα» της η Αντβέρπ για το Τσάμπιονς Λιγκ, την οποία συνέτριψε 5-0 σε ματς που είχε κριθεί ήδη από το 23’ (3-0), προηγήθηκε νίκη με το ίδιο σκορ και απέναντι στην Μπέτις για τη Λα Λίγκα. Οι «μπλαουγκράνα» στηρίζονται στην αποτελεσματική επιθετική τους γραμμή και μετρούν τέσσερις σερί νίκες, ενώ τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν με Over, μάλιστα τρία εξ αυτών ήταν Over 4,5. Από την αναμέτρηση θα λείψει ο μέσος Πέδρι. Η Θέλτα ήταν ανώτερη της Μαγιόρκα, την πίεσε, δημιούργησε ευκαιρίες αλλά ήταν άστοχη και άτυχη (δύο δοκάρια) και στο 85’ «τιμωρήθηκε» δεχόμενη γκολ και χάνοντας, 1-0 εντός. Τρίτη ήττα σε πέντε αγώνες, όλες εντός έδρας, αλλά ως φιλοξενούμενη πήρε τέσσερις βαθμούς. Εμφανίζει αδυναμίες άμυνα, δέχθηκε γκολ και στα πέντε ματς, τα τέσσερα όμως έμειναν στο Under. Πάντως, η συνολική της παρουσία έως τώρα κρίνεται -σε γενικές γραμμές- θετική, υστερεί όμως στην τελική προσπάθεια και αυτό της έχει στοιχίσει. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει φόρα και με δεδομένη την εκτελεστική της δεινότητα, εκτιμάται ότι θα φτάσει σε μία ακόμη νίκη και με ευρύ σκορ.

Από τον παράδεισο στην κόλαση βρέθηκε η Σασουόλο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φροζινόνε αφού προηγήθηκε 2-0 στο 24’ αλλά έχασε 4-2, δεχόμενη τρία τέρματα μετά το 70’. Δεν έχει κάνει καλή αρχή στο Καμπιονάτο, καθώς αυτή ήταν η τρίτη ήττα σε τέσσερα ματς με την άμυνά της να είναι το μεγάλο της μειονέκτημα. Η Γιουβέντους ήταν πολύ καλή απέναντι στη Λάτσιο και έφτασε δίκαια στη νίκη με 3-1 στηριζόμενη στη δυνατή της εκκίνηση (2-0 στο 26’). Τα πάει πολύ καλά στο νέο πρωτάθλημα, μετράει δέκα βαθμούς σε τέσσερις αναμετρήσεις («2-3 γκολ» οι τρεις) με βασικό της πλεονέκτημα την αποτελεσματικότητα (έχει σκοράρει εννέα φορές). Εκτός πλάνων οι αμυντικοί Ντε Σίλιο και Σάντρο.

Το διπλό της Γιουβέντους είναι το φαβορί σημείο που αν συνδυαστεί με το υψηλό σκορ στο παιχνίδι αυξάνει σημαντικά τις αποδόσεις του.

380. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΘΕΛΤΑ 1&Ο 3,5 2,57

574. ΣΑΣΟΥΟΛΟ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2&Ο 2,5 2,45