Το παγκόσμιο φαινόμενο της Ρέξαμ! Πώς επηρεάζει το… στοίχημα;

Όσοι ασχολούνται με το στοίχημα ή αγαπούν το ποδόσφαιρο και ειδικά το αγγλικό, γνωρίζουν ποια είναι η Ρέξαμ.

Εκατομμύρια όμως άνθρωποι παγκοσμίως έμαθαν για την ύπαρξη της μέσα από το ντοκιμαντέρ "Welcome to Wrexham". Μια σειρά που όχι μόνο εκτόξευσε τη φήμη του συλλόγου παγκοσμίως, αλλά δημιούργησε και ένα νέο στοιχηματικό… φαινόμενο, που έφερε έκρηξη πονταρισμάτων πάνω στην ομάδα και ονομάστηκε "Wrexham Effect".

Μετά την έλευση των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλενι στη Ρέξαμ, ο σύλλογος άλλαξε επίπεδο. Οι δυο χολιγουντιανοί σταρ ανέλαβαν την ομάδα και κατάφεραν να την κάνουν γνωστή παγκοσμίως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και το ντοκιμαντέρ "Welcome to Wrexham", το οποίο δείχνει πως οι δυο σταρ ανέλαβαν τον σύλλογο χωρίς να γνωρίζουν πως είναι να διοικείς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και πως η πόλη Ρέξαμ ζει και αναπνέει για τον σύλλογο.

Έπειτα από τη συγκλονιστική περσινή σεζόν, η Ρέξαμ κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο και φέτος θα αγωνίζεται στη League Two Αγγλίας και ενώ στόχος των ιδιοκτητών της είναι η Πρέμιερ Λιγκ! Μετά λοιπόν από τις μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις στον σύλλογο, η Ρέξαμ έγινε παγκοσμίως γνωστή και αυτό φαίνεται ακόμη και από την άνοδο των στοιχημάτων.

Εκτόξευση στοιχημάτων κατά 3818%

Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη στοιχηματική εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου, Entain, αναφέρει μια αύξηση σχεδόν 60% στα στοιχήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22 στο πρωτάθλημα της National League σε σύγκριση με την περίοδο 2017-18 - ή τη σεζόν 2019-20.

Τα στοιχήματα που αφορούσαν την αντίπαλο της Ρέξαμ, τη Νοτς Κάουντι, η οποία κατέλαβε πέρσι τη 2η θέση στο πρωτάθλημα της National League, αυξήθηκαν κατά 89% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εντύπωση προκαλεί ότι τα στοιχήματα για τη Ρέξαμ δεν παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση μόνο εντός Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη στοιχηματική εταιρία, Betmgm, ο αριθμός των στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν στη Ρέξαμ εκτοξεύτηκε κατά 3818% από τη σεζόν 2020-21 έως τη σεζόν 2022-23.

Η δημοφιλία της ξεπέρασε και το MLS

Παράλληλα, τα Google Trends αποκάλυψαν ακόμη ότι η Ρέξαμ έγινε μία από τις ομάδες με τις περισσότερες αναζητήσεις στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας, το Major League Soccer (MLS). Το φαινόμενο της Wrexham έφτασε μέχρι και την Αυστραλία. Η Entain δήλωσε ότι τα στοιχήματα για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του συλλόγου μεταξύ 2019-20 και 2022-23 αυξήθηκαν κατά 781%.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ντοκιμαντέρ βοηθάει μια ομάδα, ένα πρωτάθλημα ή ακόμη και ένα άθλημα να κερδίσει νέους θαυμαστές. Τα στοιχήματα στο ΝΒΑ αυξήθηκαν κατά 46% μετά την προβολή της σειράς "The Last Dance" του Netflix το 2020, ενώ υπήρξε μεγάλη αύξηση στοιχημάτων και στη Φόρμουλα 1 κατά 142% στις ΗΠΑ, μετά την προβολή της σειράς "Drive to Survive" στο Netflix το 2022.

