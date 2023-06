H Stoiximan Brand of the Year στα… Όσκαρ του e-gaming marketing!

Διπλή διάκριση για την Kaizen Gaming και το brand Stoiximan στα φημισμένα EGR Marketing & Innovation Awards.

Η εταιρεία Kaizen Gaming, που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από το brand Stoiximan και στο εξωτερικό με το brand Betano, αναδείχθηκε νικήτρια στα βραβεία EGR Marketing & Innovation 2023, που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, στις 8 Ιουνίου. Ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως τα "Όσκαρ" στο χώρο του e-gaming marketing, σε μια τελετή που ανέδειξε τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα της Kaizen Gaming αναγνωρίστηκαν για ακόμη μία χρονιά με δύο κορυφαία βραβεία: Brand of the Year και Affiliate Campaign of the Year.

Το βραβείο στη κατηγορία Brand of the Year, εδραιώνει τη Kaizen Gaming ως παγκόσμιο ηγέτη του κλάδου online gaming, ξεχωρίζοντας την από τους ανταγωνιστές της. Η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει μια εξαιρετική και συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού στους χρήστες της. Με τη Betano και τη Stoiximan ως βασικά brands, η Kaizen Gaming έχει επενδύσει στην καινοτομία και την ανάπτυξη της αγοράς.

Επιπλέον, η διάκριση στη κατηγορία Affiliate Campaign of the Year, αποδεικνύει την ιδιαίτερη ικανότητα της εταιρείας να προωθεί τα brands της. Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει την εξαίρετη προσπάθεια που καταβάλλει η Kaizen Gaming στη δημιουργία συναρπαστικών, αλλά και αποτελεσματικών προωθητικών εκστρατειών που ενεργοποιούν τους καταναλωτές.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα δύο αυτά βραβεία, τα οποία αναδεικνύουν τη συνολική απόδοση της εταιρείας μας και την ικανότητά μας να παρέχουμε μια συνεπή και συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού στους καταναλωτές. Η διάκριση στις κατηγορίες Brand of the Year καθώς και Affiliate Campaign of the Year, υπογραμμίζει την ικανότητα της Kaizen Gaming στη δημιουργία προωθητικών εκστρατειών, οι οποίες έχουν άμεσα αποτελέσματα σε καταναλωτικό επίπεδο. Είμαι περήφανος για την ομάδα και βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουμε την αναγνώριση αυτή ως κινητήρια δύναμη, έτσι ώστε μελλοντικά να δημιουργήσουμε νέες, ισχυρές καμπάνιες για τα δύο brand μας: Betano και Stoiximan», δήλωσε ο Pablo Puertas, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Kaizen Gaming.

Τα EGR Marketing & Innovation Awards, είναι ευρεία αναγνωρισμένα ως τα πλέον διακεκριμένα βραβεία μάρκετινγκ στον κλάδο του online gaming, επιβραβεύοντας τις πιο καινοτόμες και δημιουργικές εταιρείες στον τομέα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η εξαιρετική απόδοση της Kaizen Gaming στα φετινά βραβεία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως ηγέτης του κλάδου.

Εκτός από τη διάκριση της στις δύο αυτές κατηγορίες, η Kaizen Gaming ήταν υποψήφια στις παρακάτω κατηγορίες: Sportsbook Marketing Campaign, Best Use of a Brand Ambassador και Social Marketing Campaign.