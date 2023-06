Ο βαθμός των Σλοβάκων στην Ισλανδία και το προβάδισμα της Λεβάντε

Νέα εποχή με νέο προπονητή για τους Ισλανδούς που θα παλέψουν για μια θέση πρόκρισης με τις πιο ποιοτικά σύνολα των Σλοβάκων και των Βόσνιων. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε 120 λεπτά η Λεβάντε ανεβαίνει στη Λα Λίγκα, μόνο νίκη θέλει η Αλαβές.

Την Μεγάλη Παρασκευή (14 Απριλίου) ανέλαβε την Ισλανδία ο 69χρονος πρώην εκλέκτορας της Δανίας, Άγκε Χαρέιντε.

Στον 10ο όμιλο τρεις ομάδες διαγκωνίζονται για τη θέση πρόκρισης μαζί με τους Πορτογάλους: Ισλανδία, Σλοβακία και Βοσνία. Κοινό στο σημερινό ματς τα αποτελέσματά τους κόντρα στους Βόσνιους, από τους οποίους οι Ισλανδοί έχασαν εκτός έδρας με 3-0, ενώ οι Σλοβάκοι τους νίκησαν 2-0 στο γήπεδό τους. Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της Σλοβακίας μετά από τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες σε φιλικά και επίσημα. Πιο πρόσφατη ισοπαλία, η απρόσμενη «γκέλα» στο εντός έδρας 0-0 με το Λουξεμβούργο στο ματς της πρεμιέρας. Αντίθετα, απρόσμενης έκτασης η νίκη με 7-0 της Ισλανδίας στο αδύναμο Λινχτενστάιν στο πιο πρόσφατο παιχνίδι τους. Αυτό ήταν και το τελευταίο ματς του υπηρεσιακού Άρναρ Βίνταρσον στον πάγκο, τον οποίο αντικατέστησε ο έμπειρος Χαρέιντε. Το σημερινό ματς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τους Ισλανδούς, ενώ οι Σλοβάκοι θα είναι ικανοποιημένοι αν δεν χάσουν. Μάλλον μπορούν να πάρουν τον πολύτιμο βαθμό.

Το know how της Αλαβές έχει αποκτήσει η Λεβάντε, που τους τελευταίους 12 μήνες έχει νικήσει κατά κράτος τους Βάσκους. Πέρσι, όντας βαθμολογικά αδιάφορη γιατί είχε υποβιβαστεί, δεν χαρίστηκε στην προτελευταία αγωνιστική στην Αλαβές. Τη νίκησε 3-1 στην έδρα της και την πήρε μαζί της στη Σεγκούντα. Φέτος, σε τρία παιχνίδια εναντίον της δεν δέχθηκε γκολ. Νίκες με 2-0 στα δύο ματς της κανονικής περιόδου και 0-0 στον πρώτο τελικό. Σήμερα, αν η Λεβάντε δεν χάσει στο 90άλεπτο και αν η ισοπαλία δεν αλλάξει στην παράταση, θα πάρει την άνοδο στην Λα Λίγκα γιατί τερμάτισε πιο ψηλά στη βαθμολογία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του τεχνικού της Αλαβές, του Λουίς Γκαρθία Πλάθα, η ομάδα του σκοπεύει να μπει δυνατά στο ματς με στόχο να αιφνιδιάσει. Οι αμυντικές επιδόσεις των δύο αντιπάλων συμπιέζουν τις τιμές του under 2,5 και «γεμίζουν» τις τιμές του goal.

Στο 0-0 στην Αλαβές και οι δύο ομάδες έκαναν αρκετές φάσεις. Πιο δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν το 1-1 και στο σημερινό, υψηλότερης έντασης παιχνίδι, δεν είναι τόσο απίθανο να σκοράρουν και οι δύο.

209. ΙΣΛΑΝΔΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ Χ 3,00

215. ΛΕΒΑΝΤΕ – ΑΛΑΒΕΣ G 2,30