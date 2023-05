Eurovision: Οι αποδόσεις για τον ημιτελικό της Ελλάδας

Ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision έρχεται με Ελλάδα αλλά και Κύπρο. Ποιες οι αποδόσεις για πρόκριση και νικητή της διοργάνωσης.

Eurovision σημαίνει παρέα με φαγητό και πολύ… σχολιασμό, αλλά και στοίχημα τα τελευταία χρόνια για την πορεία των τραγουδιών. Απόψε λοιπόν στις 22:00 είναι ο δεύτερος ημιτελικός με τη συμμετοχή της Ελλάδας, με τις πιθανότητες ωστόσο για πρόκριση να μην είναι με το μέρος της.

Η χώρα μας διαγωνίζεται 8η στη σειρά με τον Victor Vernicos και το τραγούδι What They Say που το συναντάμε στη Stoiximan στο 3.10 να περάσει στον τελικό, έναντι 1.32 να αποκλειστεί. Νωρίτερα, στην 6η θέση, εμφανίζεται η Κύπρος με τον Andrew Lambrou και το Break a Broken που είναι στο 1.05 να περάσει και στο 7.50 να μείνει εκτός τελικού.

Φαβορί για τη νίκη στον β’ ημιτελικό είναι η Αυστρία (2.25) και ακολουθεί η Αυστραλία (3.50). Η Κύπρος είναι στο 15.00, ενώ η Ελλάδα πολύ χαμηλά με 50.00. Όσον αφορά την πιθανότητα ο Victor Vernicos να είναι στους πρώτους 5 τους ημιτελικού, η απόδοση είναι 10.00, ενώ για την Κύπρο 1.35.

Όσον αφορά τον τελικό του Σαββάτου, το φαβορί- που είναι η Σουηδία- έχει πέσει στο 1.40, ενώ ακολουθεί η Φινλανδία με 3.40. Ισραήλ και Γαλλία ακολουθούν με 10.00, ενώ η πρωτιά της Ελλάδας μοιάζει με απίθανο σενάριο που δίνει 500.00!

Όλες οι αποδόσεις για τον β’ ημιτελικό και τον τελικο της Eurovision

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.