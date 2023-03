Όσκαρ με Mission & ειδικά στη Stoiximan: Αυτά είναι τα φαβορί!

Η βραδιά των Όσκαρ πλησιάζει και αυτά είναι τα μεγάλα φαβορί για να πάρουν χρυσό αγαλματίδιο.

Η σπουδαία βραδιά του κινηματογράφου έρχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/3, 02:00) στο Λος Άντζελες και η Stoiximan έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο προϊόν που περιλαμβάνει αποδόσεις για κάθε κατηγορία, νικητές H2Η, Combos επιλογές αλλά και Mission!

Στα φαβορί των βασικών κατηγοριών η ταινία “Everything Everywhere all at Once” ετοιμάζεται να το… σηκώσει με 1.08 απόδοση, με την “All Quiet on the Western Front” να ακολουθεί με 10.00. Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας δείχνει να πηγαίνει στους σκηνοθέτες του φαβορί για την καλύτερη ταινία, Daniel Kwan/Daniel Scheinert, με απόδοση 1.05.

Προβάδισμα για τον Brendan Fraser (The Whale) στο Α’ Ανδρικού με 1.40, έναντι του Austin Butler (Elvis) με 2.60. Στις Γυναίκες αναμένεται μάχη ανάμεσα σε Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) με 1.60 και Cate Blanchett (Tar) με 2.20.

Όλα τα στοιχήματα της Stoiximan για την βραδιά των Όσκαρ.

Στα ειδικά στοιχήματα, το Over 4.5 Όσκαρ για την ταινία Everything Everywhere all at Once είναι στο 1.20 & το Over 2.5 για την “All Quiet on the Western Front” στο 1.60. Όσον αφορά τα βραβεία του Netflix, στο 2.20 το Over 5.5 και στο 1.60 το Under 5.5.

Mission για τα βραβεία Όσκαρ στη Stoiximan

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.