Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο για τη Novileague All Star

Ο μεγάλος διαγωνισμός της Novibet επέστρεψε ανανεωμένος και γεμάτος μοναδικά δώρα*!

Η αυλαία στην πρώτη στροφή του ολοκαίνουριου διαγωνισμού της Novibet, Novileague All Star, ανοίγει το Σάββατο με πλούσια δώρα* και μεγάλο έπαθλο 10.000€*! Τα μέλη καλούνται να απαντήσουν-προβλέψουν σήμερα σε επιλεγμένους αγώνες του ποδοσφαιρικού προγράμματος.

All Star έπαθλα* στη νέα NoviLeague

Στα εγχώρια δρώμενα ξεχωρίζει η μονομαχία του Παναθηναϊκού απέναντι στον Βόλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι «πράσινοι» θέλουν να παραμείνουν στην πρωτοπορία, έστω και με ματς παραπάνω από την ΑΕΚ, και να διατηρήσουν την πίεση στην αντίπαλό τους που έχει δύσκολη έξοδο το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα.



Από εκεί και πέρα, στην Premier League υπάρχουν οι σπουδαιότερες αναμετρήσεις της ημέρας. Η Λίβερπουλ ψάχνει απεγνωσμένα βαθμούς για να διατηρηθεί στο κυνήγι της ευρωπαϊκής εξόδου. Η Νιουκάστλ είναι σε καταπληκτική κατάσταση και μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θεωρείται, πολλώ δε μάλλον όταν αγωνίζεται στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Ύπουλη εξόρμηση για την Άρσεναλ στην έδρα της Άστον Βίλα.



Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της Novileague All Star στην 1η αγωνιστική είναι οι εξής:



Αστον Βίλα-Αρσεναλ: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Γκλάντμπαχ-Μπάγερν: Πόσα γκολ θα μπουν στον αγώνα;

Παναθηναϊκός-Βόλος: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Τσέλσι-Σαουθάμπτον: Πόσα γκολ θα μπουν στον αγώνα;

Εβερτον-Λιντς: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Αϊντραχτ-Βέρντερ: Θα επιβεβαιωθεί το over ή το under;

Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάννινα: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Ιντερ-Ουντινέζε: Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Οσασούνα-Ρεάλ: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ;

Novileague All Star με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*



Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται Free Bet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 Free Spins*.



Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.



