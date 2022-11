Αργεντινή με 2.62, Μεξικό-Πολωνία με 4.20

Παίρνει το όπλο του ο Λαουτάρο, έχει τον τρόπο η Δανία, δεν ρισκάρουν Μεξικό - Πολωνία, ερώτημα οι απουσίες της Γαλλίας. Ανάλυση και προγνωστικά.

Πρεμιέρα στο Group C του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, με την αναμέτρηση Αργεντινή - Σαουδική Αραβία (12:00) στο 'Lusail Iconic Stadium'. Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έχει χτίσει ένα τρομερό μομέντουμ την τελευταία τριετία. Τελευταία φορά που ηττήθηκε η 'αλμπισελέστε' ήταν στις 03/07/2019 για τα playoffs του Copa America, από τη Βραζιλία.

Έκτοτε, τρέχει ένα αήττητο σερί 36(!) αγώνων με απολογισμό 26 νίκες και 10 ισοπαλίες. To ρόστερ ξεχειλίζει από ποιότητα και λύσεις, μοναδικό ερώτημα ο άξονας της μεσαίας γραμμής. Όχι για το ταλέντο, αλλά επειδή οι παίκτες που συνθέτουν το παζλ εκεί δεν είναι τόσο γρήγοροι όσο απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εκτός στην πρεμιέρα ο Ρομέρο, αμφίβολος ο Πάπου Γκόμες.

To Seri επέστρεψε στη Stoiximan με έπαθλο έως 1.000.000€*!

Η Σαουδική Αραβία ήταν εξαιρετική στην προκριματική φάση. Πήρε την πρόκριση από το Group B της ασιατικής ζώνης κατακτώντας την πρώτη θέση με ρεκόρ 7Ν-2Ι-1Η. Έτρεξε ένα αήττητο σερί επτά αγώνων στα φιλικά, πριν ηττηθεί 0-1 από την Κροατία στο τελευταίο τεστ. Από τις πλέον αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης, δεν υπάρχει παίκτης στο ρόστερ που να αγωνίζεται εκτός χώρας. Ο δεξιός μπακ Αλ Γκανάμ, ο εξτρέμ Αλ Νταουσαρί και ο φορ Αλ Μπουραϊκάν είναι αυτοί που ξεχωρίζουν.

Από την Αργεντινή και τα δικά της κέφια εξαρτάται η εικόνα και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Με μια νορμάλ απόδοση μπορεί να επικρατήσει και σχετικά εύκολα. Για να φτάσει μακριά θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ειδικά μεσοεπιθετικά και όχι να τα κάνει όλα ο Μέσι. Ένας παίκτης που μπορεί να βάλει πλάτη είναι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ένας φορ που βρίσκεται πολύ συχνά σε θέση βολής. Απέναντι στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας θα έχει τις ευκαιρίες να κάνει τη διαφορά. Το συνδυαστικό στοίχημα Αργεντινή χάντικαπ -1 & να σκοράρει ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε απόδοση 2.62 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο 'Education City Stadium' Δανία και Τυνησία κάνουν πρεμιέρα στο Group D. Με ρεκόρ 9Ν-0Ι-1Η, η Δανία πέρασε άνετα από την προκριματική φάση των ομίλων και είχε πολύ καλή παρουσία στο Nations League. Τερματίζοντας στην 2η θέση του Group 1, έναν μόλις βαθμό πίσω από την Κροατία. Δεμένη ομάδα, απόλυτα πειθαρχημένη, με ξεκάθαρους ρόλους και την αυταπάρνηση να χαρακτηρίζει το παιχνίδι της, η Δανία έχει ένα δυνατό ρόστερ που προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεμάτη λύσεις σε όλες τις γραμμές και με παίκτες που προσφέρουν ποικιλία επιλογών και διαφορετικού στυλ.

Πολύ καλή η εικόνα της Τυνησίας τους τελευταίους μήνες. Πήρε την πρόκριση για την τελική φάση του Μουντιάλ στα μπαράζ με το Μάλι και στα εννέα πιο πρόσφατα φιλικά και επίσημα παιχνίδια της έχει απολογισμό 6Ν-2Ι-1Η. Δεν δέχθηκε κανένα γκολ στα οκτώ από τα εννιά αυτά ματς, είδε την εστία της να παραβιάζεται πέντε φορές στο φιλικό με τη Βραζιλία. Με πολλά ερωτηματικά το ρόστερ της, ξεχωρίζουν οι Σκιρί (Κολωνία), Μεϊμπρί (Μπέρμιγχαμ), Σλιτί (Ετιφάκ) και Καζρί (Μονπελιέ).

Η Δανία παίζει με πολύ υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης, είναι τακτοποιημένη στον χώρο, ξέρει να ελέγχει τον ρυθμό και έχει την απαραίτητη σκληράδα. Η Τυνησία δεν είναι αμελητέα ποσότητα, έχει όμως έλλειψη ποιότητας σε κάποιες θέσεις της ενδεκάδας και δύσκολα θα αντέξει στην πίεση των αντιπάλων της. Το συνδυαστικό στοίχημα 1 & over 9,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 2.92 στo Bet Builder της Stoiximan.

Σπουδαίο ματς στο 'Stadium 974', ανάμεσα σε Μεξικό και Πολωνία στην πρεμιέρα του Group C. Το Μεξικό πέρασε σχετικά εύκολα από την προκριματική φάση της ζώνης Βορείου και Κεντρικής Αμερικής, ισοβαθμώντας στην κορυφή του ομίλου με τον Καναδά.

Με πολλές μεταπτώσεις απόδοσης η εικόνα των φιλικών, νίκησε Περού και Ιράκ, ηττήθηκε από Παραγουάη, Κολομβία, Σουηδία. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα η σύνθεση του ρόστερ, με παίκτες από το εγχώριο πρωτάθλημα, την Ευρώπη και το MLS. Ο Λοσάνο είναι το μεγάλο αστέρι, ξεχωρίζουν φυσικά οι Ραούλ Χιμένες, Βέγκα, Γκουτιέρες, Ροντρίγκες και Άλβαρες.

Η Πολωνία πέρασε στην τελική φάση μέσα από την διαδικασία μπαράζ, αφήνοντας εκτός τη Σουηδία. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο Nations League, όπου περιορίστηκε στην 3η θέση του Group 4 της πρώτης κατηγορίας. Στην τελευταία της πρόβα επικράτησε 1-0 της Χιλής. Αρκετά έμπειρο το ρόστερ της και με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Στσέζνι, Μπέντναρεκ, Κας, Ζιελίνσκι, Ζαλέφσκι, Μίλικ και φυσικά Λεβαντόφσκι οι μπροστάρηδες στον αγωνιστικό χώρο.

Παιχνίδι με μπόλικη σκοπιμότητα, καθώς οι δύο ομάδες γνωρίζουν πως το αποτέλεσμα στη μεταξύ τους κόντρα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια τους στη διοργάνωση. Η αποφυγή της ήττας είναι το βασικό ζητούμενο, τον πρώτο λόγο έχει η ισοπαλία. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ & Goal/Goal σε απόδοση 4.20 στη Stoiximan.

Το πρόγραμμα της Τρίτης κλείνει με την αναμέτρηση Γαλλία - Αυστραλία για το Group B της διοργάνωσης. Η Γαλλία έκανε περίπατο στα προκριματικά της διοργάνωσης, είχε όμως προβληματική παρουσία στο Nations League. Τερμάτισε 3η στο Group 1 της πρώτης κατηγορίας, με ρεκόρ 1Ν-2Ι-3Η και πίσω από τις Κροατία, Δανία.

Από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, αλλά μάλλον επίφοβο, ειδικά από τη στιγμή που μετά τους Πογκμπά, Καντέ, Ενκουκού δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Μπενζεμά. Σίγουρα το ρόστερ διαθέτει πολλές λύσεις πρώτης γραμμής, ωστόσο στον άξονα της μεσαίας γραμμής λείπει για την ώρα ο παίκτης με τη μεγάλη προσωπικότητα στο χορτάρι.

Η Αυστραλία προκρίθηκε μέσω της διαδικασίας μπαράζ, επικρατώντας στα πέναλτι του Περού. Νίκησε στα δύο φιλικά του Σεπτέμβρη τη Νέα Ζηλανδία, με συνολικό σκορ 3-0. Πλην του Μάμπιλ της Κάδιθ, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες της μεσοεπιθετικής και επιθετικής γραμμής αγωνίζονται εντός συνόρων. Ξεχωρίζουν οι Μόι (Σέλτικ), Ιρβάιν (Ζανκτ Πάουλι), Χρούστιτς (Βερόνα) στον άξονα των χαφ, οι Σούταρ (Στόουκ), Ντεγκενέκ (Κολόμπους) στους στόπερ και ο Ράιν (Κοπεγχάγη) στα γκολπόστ.

Οι απουσίες ενδέχεται να ανεβάσουν τα επίπεδα συγκέντρωσης της Γαλλίας, τη στιγμή που η Αυστραλία ξέρει πως είναι υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να δώσει έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία. Φαβορί οι 'τρικολόρ' σε ματς που δύσκολα θα ανοίξει πολύ και το συνδυαστικό στοίχημα under 3,5 γκολ & over 5,5 κόρνερ Γαλλία & under 2,5 τελικές στον στόχο Αυστραλία προσφέρεται σε απόδοση 3.65 στο Bet Builder της Stoiximan.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.