Θύμα ξυλοδαρμού ο παγκόσμιος πρωταθλητής του ακοντισμού, Αντερσον Πίτερς

Πέντε άτομα, για άγνωστο λόγο, φαίνονται να επιτίθενται άγρια στον παγκόσμιο πρωταθλητή του Γιουτζίν σε βίντεο που έχει καταγράψει το περιστατικό και προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού της χώρας, Ντίκον Μίτσελ.

Ο Πίτερς, σύμφωνα με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Γρενάδας τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ σύμφωνα με τις αρχές έχουν τεθεί υπό κράτηση μέλη του πληρώματος στο σκάφος, όπου βρισκόταν ο πρωταθλητής του ακοντισμού.

Αργότερα ανακοινώθηκε πως οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για έξι άτομα με καταγωγή από το Τρινιντάντ και θα οδηγηθούν σε δίκη.

Οι θύτες σταμάτησαν να χτυπούν τον Πίτερς μόνο όταν κόντεψε να πέσει στη θάλασσα...

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9