Ο Τεμπόγκο έκανε με «άνεση» παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 στα 100μ. (vid)

Νέο αστέρι αναδεικνύεται στα σπριντ, με τον Λετσίλε Τεμπόγκο να είναι κυρίαρχος στα 100μ. στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 20.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Κάλι βελτίωσε το δικό του ρεκόρ και ο 19χρονος σπρίντερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ., σχεδόν περπατώντας στα τελευταία 30 μέτρα.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯



World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ