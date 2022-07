Ο Τζακ Γουάιτμαν περιέγραψε on air την νίκη του γιου του στα 1.500 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (vid)

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψεις κάτι που συμβαίνει. Κι όμως ο Τζέικ Γουάιτμαν τα κατάφερε βλέποντας τον γιο και αθλητή του, Τζεφ να γίνεται ο πρώτος Βρετανός που κατακτά χρυσό μετάλλιο στο Γιουτζίν.

Ο 28χρονος τερμάτισε σε 3:29.23 αφήνοντας πίσω του τον Νορβηγό «χρυσό» Ολυμπιονίκη, Τζέικομπ Ινγκμπρίγκτσεν και τρίτο τον Ισπανό Μοχάμεντ Κάτερ.

Η τελευταία φορά που Βρετανός είχε καταφέρει να πάρει νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ήταν 39 χρόνια πίσω, το 1983 με τον Στιβ Κραμ.

«Ο μπαμπάς μπορεί να γίνει ρομπότ στο μικρόφωνο κάποιες φορές, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι το ρομπότ είναι επαγγελματικό. Ελπίζω να μην το έκανε σήμερα. Θα έχει πλάκα να το ξαναδώ. Η μαμά μου έκλαιγε. Επιτέλους κάποιος έκλαιγε. Δεν τον άκουσα. Ελπίζω να ήταν επειδή ήταν συναισθηματικά φορτισμένος. Ενα από πρώτα πράγματα που είπε ήταν «Ετοιμάσου για τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες τώρα. Είμαι 28 τώρα, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχω να το ξανακάνω, ελπίζω να είναι πολλές στο μέλλον. Πρέπει να το διασκεδάσω. Είναι σημαντικό που κατακτάς ένα τόσο σπουδαίο ορόσημο σαν αυτό.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο. Ο μπαμπάς μου με προπόνησε από τότε που ήμουν 14-15 ετών. Κάθε προπονητής που είχα από το Εδιμβούργο, το Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο και την Βρετανική Ομοσπονδία Στίβου έχει παίξει ρόλο σε αυτό. Το σημαντικό είναι να ευχαριστήσω καθέναν απ' όσους με βοήθησαν. Ό,τι και να συμβεί έως το τέλος της καριέρας μου είναι παγκόσμιος πρωταθλητής».

Ο πατέρας του Τζεφ, Τζέικ είπε μετά τα όσα έζησε: «Τον προπονώ από 11 ετών γιατί ή γυναίκα μου είναι γυμνάστρια. Έτσι, περάσαμε σε λίγο μεγαλύτερα στάδια, σε λίγο μεγαλύτερα κοινά και λίγο μεγαλύτερα μετάλλια. Έχω όλους της αγώνες της ζωής του, από τότε που ήταν μικρό παιδί στο δημοτικό σχολείο έως τώρα που έφτασα να κατακτά παγκόσμιους τίτλους. Είμαι πολύ περήφανος. Έχει δουλέψει πολύ σκληρά. Είναι πολύ σχολαστικός στο δρόμο για την προετοιμασία του».

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ❤️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb