Ρεκόρ 30ετίας στη δισκοβολία από την Όλμαν με βολή στα 71,46μ.

Την καλύτερη βολή των τελευταίων τριάντα ετών σημείωσε η αθλήτρια από την Αμερική, μόλις στη δεύτερή της προσπάθεια στους αγώνες που λαμβάνουν χώρα στο Σαν Ντιέγκο.

Η ίδια, με αυτή την επίδοση, ανέβηκε στο Νο.15 όλων των εποχών και ξεπέρασε την συμπατριώτισσα της Σάντρα Πέρκοβιτς, η οποία είχε πραγματοποιήσει βολή στα 71,41μ. το 2017. Πρόκειται για την καλύτερη βολή των τελευταίων τριάντα ετών, μετά από το 71,68 της Κινέζας Γιάνλινγκ Ξιάο το Μάρτιο του 1992.

Σημειώνεται πως το παγκόσμιο ρεκόρ το κατέχει Γκαμπριέλ Ράινχ από την Ανατολική Γερμανία, με 76,80μ..

💥 71.46m 💥@vallman123 🇺🇸 produces the best discus throw in 30 years to break her own North American record at the Triton Invitational!



She moves to 15th on the world all-time list! pic.twitter.com/RpsNRdoWhb