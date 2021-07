Άνοιξαν οι εγγραφές για τον αγώνα «Run For Tokyo»

Η πρεσβεία της Ιαπωνίας διοργανώνει εικονικό αγώνα δρόμου για να γιορτάσει την τελετή έναρξης των Ολυμπιακώνν αγώνων του Τόκιο.

Αναλυτικά:

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, με την ευγενική χορηγία της εταιρίας M/MARITIME, διοργανώνει τον εικονικό αγώνα δρόμου Run For Tokyo για να γιορτάσει την έναρξη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020 και να στηρίξει τους αθλητές που για πρώτη φορά θα αγωνιστούν χωρίς θεατές και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, οι αθλητές από όλο τον κόσμο δεν θα αγωνιστούν σε κατάμεστα στάδια ούτε θα έχουν την οικογένειά τους και τους αγαπημένους τους ανθρώπους να τους δίνουν δύναμη από τις κερκίδες.



Ελάτε να τρέξουμε όλοι μαζί τον εικονικό αγώνα δρόμου Run For Tokyo για να δείξουμε την συμπαράστασή μας σε όλους τους αθλητές και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία!



Οι εγγραφές ανοίγουν σήμερα Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021.



Δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://live.sporthive.com/event/10782



Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των αποστάσεων των 5χλμ ή των 10χλμ, και να τρέξουν σε όποια διαδρομή τους εξυπηρετεί οποιαδήποτε μέρα και ώρα από τις 9 έως τις 23 Ιουλίου, ενώ έχουν την ευκαιρία να τρέξουν την απόσταση που θα δηλώσουν μια ή και περισσότερες φορές, βελτιώνοντας κάθε φορά το χρόνο τους και ανεβαίνοντας στην κατάταξη των αποτελεσμάτων του αγώνα.



Η εγγραφή στον Run For Tokyo είναι δωρεάν. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους και ανεβάσουν το αποτέλεσμά τους στην εφαρμογή με επιτυχία, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θα λάβουν το αναμνηστικό το μετάλλιο του αγώνα.



Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ψηφιακό αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής των εκδηλώσεων της Ολυμπιακής Ημέρας, 23 Ιουνίου.



Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ολυμπιακή Ημέρα η οποία εορτάζεται στις 23 Ιουνίου ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα (2106709901, cultural@at.mofa.go.jp)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

1) Εγγραφή

Κάνετε την εγγραφή σας πατώντας στο κουμπί «Δήλωσε συμμετοχή / Sign Up»



To πακέτο #1 περιλαμβάνει:

Συμμετοχή στον εικονικό αγώνα και στα αποτελέσματα

Ηλεκτρονικός αριθμός συμμετοχής

Ηλεκτρονικό δίπλωμα συμμετοχής

Κόστος: 0€



Το πακέτο #2 περιλαμβάνει:

Συμμετοχή στον εικονικό αγώνα και στα αποτελέσματα

Ηλεκτρονικός αριθμός συμμετοχής

Ηλεκτρονικό δίπλωμα συμμετοχής

Αναμνηστικό μετάλλιο του αγώνα

Κόστος: 5€ για αποστολή του αναμνηστικού μεταλλίου εντός Ελλάδας και 10€ για αποστολές εκτός Ελλάδας.



2) Παραλαβή e-mail με τον αριθμό συμμετοχής (Bib number)

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή και την πληρωμή σας, θα λάβετε email με τον αριθμό συμμετοχής εντός 2 ημερών αφού διευκρινιστεί η πληρωμή σας.



3) Αγώνας

Έχετε την δυνατότητα να τρέξετε ή να περπατήσετε την απόσταση που έχετε επιλέξει να διανύσετε οποιαδήποτε στιγμή από τις 09 έως και τις 23 Ιουλίου σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.



4) Αποτελέσματα

Αφού ολοκληρώσετε την προσπάθεια σας, βγάζετε μία φωτογραφία που αποδεικνύει την επίδοσή σας (φωτογραφία από το smartwatch, την εφαρμογή του κινητού κτλ.) και την ανεβάζετε μαζί με τον αριθμό συμμετοχής που έχετε λάβει και την επίδοση σας πατώντας στο κουμπί «Ανέβασε το χρόνο σου / Submit Results».



Έχετε τη δυνατότητα, με μία μόνο εγγραφή, να τρέξετε όσες φορές επιθυμείτε την απόσταση και να βελτιώσετε την επίδοσή σας μέσα στο διάστημα που θα διαρκέσει ο αγώνας.

Τα αποτελέσματα του αγώνα θα ενημερώνονται/ανανεώνονται κάθε 2 μέρες.



Στις 23 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί ο αγώνας και τα τελικά αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν την επόμενη ημέρα.

Είναι ξεκάθαρο ότι στο Run For Tokyo δεν υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ούτε κριτές.



Το όλο εγχείρημα εξαρτάται από την υπευθυνότητα κάθε δρομέα. Άλλωστε στόχος δεν είναι η νίκη αλλά η συμμετοχή!



5) Take a Selfie και Nominate

Και βέβαια όλο αυτό γίνεται για να περάσουμε καλά! Μοιραστείτε τις στιγμές της προσπάθειάς σας βγάζοντας μία selfie από την εφαρμογή. Κοινοποιήστε στους λογαριασμούς σας στα social media ότι λάβατε μέρος. Χρησιμοποιήστε το #RunForTokyo #EmbassyofJapanGreece και #ΜMARITIME και προ(σ)καλέστε όλους σας τους φίλους να πάρουν μέρος στον αγώνα!