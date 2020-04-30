Η λίστα των αθλητών του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ

Συνολικά 171 αθλητές και αθλήτριες περιλαμβάνει η λίστα, που απέστειλε ο ΣΕΓΑΣ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αφορά αθλητές και αθλήτριες που προτείνεται να έχουν πρόσβαση στα στάδια της χώρας στην πρώτη φάση επανεκκίνησης του αθλητισμού.
Διευκρινίζεται πως οι παρακάτω αθλητές και αθλήτριες περιλαμβάνονται είτε στην προολυμπιακή ομάδα είτε στις τέσσερις κατηγορίες σχεδιασμού, στην κατηγορία στήριξης, καθώς και στις προεθνικές ομάδες Κ20 και Κ18
Αναλυτικά τα ονόματα και οι χώροι άθλησης τους
|1
|ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΚΡΙΕΡ ΜΙΤΣ
|ΟΑΚΑ
|2
|ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΚΥΤΕΑΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|3
|ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π.
|ΟΑΚΑ
|4
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ
|ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|5
|ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|6
|ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
|ΜΗΚΟΣ
|ΠΟΜΑΣΚΙ Γ.
|ΟΑΚΑ
|7
|ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
|8
|ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
|9
|ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΟΑΚΑ
|10
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
|11
|ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΥΨΟΣ
|ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΟΑΚΑ
|12
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|13
|ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|14
|ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|400 Μ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|15
|ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
|200Μ
|ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|16
|ΠΡΙΒΙΛΕΝΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ
|ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
|ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|17
|ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΥΨΟΣ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
|18
|ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ
|ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
|19
|ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ
|ΒΑΔΗΝ
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ.
|ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|20
|ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΒΑΔΗΝ
|ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛ
|ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|21
|ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|ΒΑΔΗΝ
|ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν
|ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|22
|ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛ.
|ΔΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|23
|ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ
|ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
|24
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|400 Μ
|ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Α.
|ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
|25
|ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΕΠΤΑΘΛΟ
|ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
|26
|ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΗ
|ΜΗΚΟΣ
|ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛ.
|ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
|27
|ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|100Μ
|ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΒΑΓΓΕΛ.
|ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|28
|ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙΣ
|ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
|ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝ.
|ΔΑΚ ΠΑΤΡΩΝ
|29
|ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ
|4Χ400 Μ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|30
|ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
|4Χ400 Μ
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡ.
|ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
|31
|ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|4Χ400 Μ
|ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ.
|ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|32
|ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|4Χ400 Μ
|ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ.
|ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
|33
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤ.
|4Χ400 Μ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧ.
|ΟΑΚΑ
|34
|ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|4Χ400 Μ
|ΧΑΝΤΖΟΣ ΜΑΝΩΛ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|35
|ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|110 Μ ΕΜΠ
|ΣΔΡΟΛΛΑΣ ΜΠΑΜ.
|ΔΑΚ ΔΡΑΜΑΣ
|36
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝ.ΒΑΣ
|ΟΑΚΑ
|37
|ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
|ΥΨΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠ.Γ
|ΟΑΚΑ
|38
|ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
|ΥΨΟΣ
|ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΟΑΚΑ
|39
|ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ
|ΥΨΟΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗ-ΛΩΡΑ
|ΟΑΚΑ
|40
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|41
|ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|42
|ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΚΟΣ
|ΠΟΜΑΣΚΙ Γ.
|ΟΑΚΑ
|43
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΜΗΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|44
|ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|1500 Μ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ.
|ΟΑΚΑ
|45
|ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ.
|ΟΑΚΑ
|46
|ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|800 Μ
|ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ.
|ΟΑΚΑ
|47
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|800 Μ
|ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
|ΟΑΚΑ
|48
|ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
|400 Μ ΕΜΠ
|ΣΟΠΟΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝ.
|ΟΑΚΑ
|49
|ΜΑΛΤΑΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΥΨΟΣ
|ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ.
|0ΑΚΑ
|50
|ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΔΟΝΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝ.
|ΟΑΚΑ
|51
|ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|100Μ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|52
|ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ
|400 Μ ΕΜΠ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|53
|ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|200Μ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|54
|ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ
|400 Μ ΕΜΠ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|55
|ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΜΗΚΟΣ
|ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|56
|ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|100Μ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|57
|ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ
|ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ-ΘΩΜΑΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|58
|ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|100Μ
|ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|59
|ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|400 Μ ΕΜΠ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣ. Π.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|60
|ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|100Μ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣ. Π.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|61
|ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ
|400 Μ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣ. Π.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|62
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|400Μ ΕΜΠ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|63
|ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|100Μ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|64
|ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|800 Μ
|ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|65
|ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΥΨΟΣ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|66
|ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΥΨΟΣ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|67
|ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|68
|ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|69
|ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΤΑΣΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|70
|ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-100Μ
|ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|71
|ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΦΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ
|ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|72
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ
|ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|73
|ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ
|ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|74
|ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ
|ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|75
|ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ
|ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|76
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ ΕΜΠ
|ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|77
|ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|78
|ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|79
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|80
|ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|81
|ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ
|ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ.
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|82
|ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ
|ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ.
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|83
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΩΡΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΑΚΟΝΤΙΟ
|ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ.
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|84
|ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-10ΧΛΜ
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|85
|ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-100Μ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|86
|ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|87
|ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ
|ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ.
|ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|88
|ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ
|ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝ.
|ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|89
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ
|ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Α.
|ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
|90
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ 100 Μ
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
|91
|ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ
|ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γ.
|ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
|92
|ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-100Μ
|ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|93
|ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ.
|94
|ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΥΡΑ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ.
|95
|ΦΥΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ
|ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛ
|ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|96
|ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ
|ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛ
|ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|97
|ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ
|ΣΤΙΒΟΣ -ΒΑΔΗΝ
|ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΗΡΗΣ
|ΔΑΚ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
|98
|ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ
|ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ
|ΔΑΚ-ΧΑΝΙΩΝ
|99
|ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ-ΠΤΟΛΕΜ.
|100
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-1500 Μ
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
|101
|ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
|102
|ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-5ΧΛΜ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ.
|ΟΑΚΑ
|103
|ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ -10ΧΛΜ
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
|104
|ΤΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-10 ΧΛΜ
|ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.
|ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
|105
|ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ.
|ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.
|ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
|106
|ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ- 10 ΧΛΜ
|ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.
|ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
|107
|ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ.
|ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
|106
|ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ
|ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν
|ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|107
|ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΦΗ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ
|ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν
|ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
|108
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ 10ΧΛΜ
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒ.
|ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ
|109
|ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ
|ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ
|ΟΑΚΑ
|110
|ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ
|ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.
|ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|111
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ 110 Μ ΕΜΠ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|112
|ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠ
|ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ
|113
|ΤΣΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΑΚ-ΣΕΡΒΙΩΝ
|114
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ.
|ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
|115
|ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ-400Μ
|ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤ.
|ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ
|116
|ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - 200Μ
|ΜΟΣΧΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)
|117
|ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - 200Μ
|ΒΕΡΓΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
|ΔΑΚ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
|118
|ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ
|ΣΤΙΒΟΣ -3000Μ Φ.Ε.
|ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|119
|ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
|ΟΑΚΑ
|120
|ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΔΑΚ ΝΥΓΡΙΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΓΡΙΤΑΣ)
|121
|ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
|122
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ 400Μ
|ΜΑΤΖΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|123
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ
|ΣΤΙΒΟΣ 800Μ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΟΑΚΑ
|124
|ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 1500Μ
|ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
|125
|ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ
|126
|ΦΡΙΓΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|127
|ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΠΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΟΑΚΑ
|128
|ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΗΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|129
|ΛΑΒΑΣΣΑ ΔΑΦΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ - 3.000Μ
|ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|130
|ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - 110μ. ΕΜΠ.
|ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ
|131
|ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - 110μ. ΕΜΠ.
|ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
|132
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΣΤΒΟΣ - 400μ. ΕΜΠ
|ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΛΚΑΖΑΡ)
|133
|ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|10.000 ΒΑΔΗΝ
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|134
|ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|10.000 ΒΑΔΗΝ
|ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ
|ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|135
|ΧΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΥΨΟΣ
|ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
|136
|ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΔΑΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|137
|ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ
|ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|138
|ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΕΑΣ/ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ
|ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΧΑΪΔΩ
|ΔΑΚ ΑΛΜΥΡΟΥ
|139
|ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|140
|ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|141
|ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
|142
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ
|143
|ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΔΑΚ-ΧΑΝΙΩΝ
|144
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|145
|ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΔΑΚ ΜΑΝΔΡΩΝ
|146
|ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|147
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 100μ.
|ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|148
|ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ 200μ/400μ.
|ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|149
|ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 200μ.
|ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|150
|ΖΕΝΑΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 400μ.
|ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ)
|151
|ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 1.500μ.
|ΚΑΝΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
|ΔΑΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
|152
|ΖΕΝΑΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 100μ. ΕΜΠ.
|ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ)
|153
|ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ ΑΝΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 400μ.ΕΜΠ
|ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
|154
|ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡ.
|ΣΤΙΒΟΣ - 400μ.ΕΜΠ
|ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
|ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|155
|ΡΑΦΑΪΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - 2.000μ. Φ.Ε.
|ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
|ΔΑΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|156
|ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΥΨΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ
|ΔΑΚ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
|157
|ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
|ΟΑΚΑ
|158
|ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
|ΟΑΚΑ
|159
|ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ
|160
|ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ/ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ)
|161
|ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ
|ΚΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΕΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|162
|ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΜΗΚΟΣ / ΤΡΙΠΛΟΥΝ
|ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
|ΔΑΚ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
|163
|ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΔΕΡΒΕΝΗ ΛΙΑ
|ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|164
|ΣΤΕΓΚΑΡΟΥ ΝΤΕΝΙΣΑ/ΜΙΧΑΕΛΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
|165
|ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
|ΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΑΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
|166
|ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
|167
|ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ/ΑΡΕΤΗ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
|ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
|168
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
|ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΔΑΚ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ (ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΜΑΣ)
|169
|ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ/ΛΥΔΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|170
|ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|171
|ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ
|ΣΤΙΒΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
|ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ