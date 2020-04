Training continues for the 2020 outdoor season. This resembles pole vaulting right? 😂



Η προπόνηση συνεχίζεται για την καλοκαιρινή σεζόν του 2020 🤪#nike #stoiximan #toyota #elpe #nbg #tempur #seventeen #lorvenn #visa pic.twitter.com/8usgy672fq