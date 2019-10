B2Run Greece: Η Αθήνα ήταν μόνο η αρχή

Με τα πιο δυνατά teambonding συναισθήματα και τα πιο εγκάρδια συναδελφικά χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ το πρώτο Εταιρικό Δρομικό Πάρτι B2Run στην Ελλάδα!

Στο πανηγυρικό πρώτο B2Run περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι σε 50 εταιρείες, έτρεξαν πλάι – πλάι με τους συναδέλφους τους από τα ίδια άλλα και από άλλα τμήματα, μοιράστηκαν την αγωνία της εκκίνησης, την έκρηξη αδρεναλίνης του τερματισμού, τη συγκίνηση της βράβευσης, την ευδαιμονία της διασκέδασης κι απέκτησαν μια μοναδική, ανέλπιστη «επαγγελματική» ανάμνηση.

Ανεκτίμητο το δώρο των εταιρειών προς τους συνεργάτες τους, η ομαδική συμμετοχή σε ένα δρομικό event που είχε καλό και πλούσιο φαγητό από την BBQButlers, ποτά από την AMSTEL κι αναψυκτικά από το BIKO, μουσική, συναυλία με τους INCO και συνεχόμενη ροή θετικής ενέργειας, κατά γενική ομολογία όλων όσοι συμμετείχαν. «Ευχαριστώ την εταιρεία μου για αυτή την εμπειρία που ζήσαμε όλοι μαζί εκτός γραφείου» ήταν η δήλωση που συνοψίζει τις εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων.

Ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων ήταν απλώς μια αφορμή για να βρεθούμε εκτός εταιρείας! Την προθέρμανση ανέλαβαν τα HolmesPlace και η εκκίνηση δόθηκε σε κύματα, με πρώτους τους FinishLiners της MDA και το αναπηρικό τους αμαξίδιο. Οι δρομείς τερμάτισαν κάτω από την αψίδα, στο εμβληματικό στάδιο ΟΑΚΑ όπου έλαβαν το μετάλλιο της συμμετοχής τους, δροσίστηκαν με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά που περιέχουν φυσικούς χυμούς και ξεκίνησαν το πάρτι πίνοντας απολαυστικές μπύρες AMSTEL.

Προσαρμοσμένες σε εταιρική φιλοσοφία ήταν και οι πρωτότυπες απονομές του B2Run, του μεγαλύτερου corporaterunningevent, όπου νικητές ήταν όλοι, ωστόσο βραβεύτηκαν:

Οι πιο γρήγορες γυναίκες

1η θέση: Δανάη-Παγώνα Σακελλάρη – HOLMES PLACE 00:19:17

2η θέση: KittyΜαλάμου – HFW 00:20:34

3η θέση: Τσιλιμιδού Μαρία – PhysioAthens 00:20:46

Οι πιο γρήγοροι άνδρες

1η θέση: Πούλιος Κωνσταντίνος – GoSport 00:16:22

2η θέση: Κονταράτος Αλέξης – Αιολική Παναχαϊκού ΕΝΤΕΚΑ 00:16:47

3η θέση: Καρβουνιάρης Αθανάσιος – GoSport 00:17:04

Είσαι όσο νιώθεις

Η πιο μεγάλη ηλικιακά δρομέας: AbravanelElianna – MDA Hellas

Ο πιο μεγάλος ηλικιακά δρομέας: Johny Modiano – Modiano

Οι πιο γρήγοροι

Η πιο γρήγορη CEO Στεφανία Φλέγγα -YES Hotels 31:03

Ο πιο γρήγορος CEO Κατινιώτης Γιώργος – Σφακιανάκης ΑΒΕΕ 00:19:15

Η πιο γρήγορη HR manager Γιαννακοπούλου Ισμήνη – Eastern Mediterranean Maritime LTD 00:25:13

Ο πιο γρήγορος HRmanager Σουλιώτης Μανώλης – Frigoglass 00:30:20

Η πιο γρήγορη Manager Τσιλιμιδού Μαρία – PhysioAthens 00:20:46

Ο πιο γρήγορος Manager Κονταράτος Αλέξης – Αιολική Παναχαϊκού ΕΝΤΕΚΑ 00:16:47

Η πιο γρήγορηTeam Captain Γιαννακοπούλου Ισμήνη – Eastern Mediterranean Maritime LTD 00:25:13

Ο πιο γρήγοροςTeam Captain Αλυφαντής Γιώργος – Frigoglass 00:18:24

Οι πιο γρήγορες ομάδες

Η πιο γρήγορη γυναικεία ομάδα (προσθήκη χρόνων 4 πιο γρήγορων γυναικών κάθε ομάδας) Σφακιανάκης ΑΒΕΕ

Η πιο γρήγορη ανδρική ομάδα (προσθήκη χρόνων 4 πιο γρήγορων ανδρών κάθε ομάδας) GoSport

Το πιο γρήγορο Τμήμα (A Pace τμημάτων) GoSport

Οι πιο fit

Η πιο fit ομάδα <15 ατόμων GoSport

Η πιο fit ομάδα 16-30 άτομα EDF EN Hellas SA

Η πιο fit ομάδα >31 ατόμων COSMOTE

Οι 3 πολυπληθέστερες ομάδες

1η θέση: Intralot (48)

2η θέση: COSMOTE (33)

3η θέση:GILEAD (30) &Laboserve (30)

Team Spirit Award MDA Hellas

Ευχαριστούμε θερμά:

Η μεγάλη ομάδα της PFIZER Ελλάς, του Μέγα Χορηγού, συμμετείχε στο δρώμενο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “PatientWeek” και οι 40 δρομείς της βιοφαρμακευτικής εταιρείας GILEADSCIENCES τρέξανε με σύνθημα “RunningForLife”. Πολύχρωμο και πολυμορφικό ήταν το μπουκέτο των εταιρειών που έτρεξαν με τα δικά τους χρώματα και τα δικά τους πρωτότυπα μπλουζάκια η κάθε μία.

Κοντά μας ως σπόνσορας και η NOSTIRA που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και η GOSPORT που αναλαμβάνει να προπονήσει και να γυμνάσει όποια εταιρεία αλλά και ιδιώτη θέλει να μυηθεί στο αθλητικό κίνημα, μόνο από τους ειδικούς!

Η φωνή του B2Runείναι ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων, το μεγαλύτερο mediagroup στην Ελλάδα, με 12 διεθνείς κι εγχώριους τίτλους περιοδικών, 7sites και 4 ραδιόφωνα και φυσικά οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές μας είναι η ΕΥ ΖΗΝ, η εταιρεία που ξέρει καλά να πραγματοποιεί αξιομνημόνευτες εκδηλώσεις για εταιρείες που τις θυμούνται μια ζωή!

Οι θρυλικοί FinishLiners, το δρομικό κίνημα της MDA Ελλάς προσφέρει δυναμικά την παρουσία του για να μας αφυπνίσει σχετικά με τις νευρομυϊκές παθήσεις, ενώ διάθεσε το αμαξίδιό του αθλητή του για όποιον ήθελε να ζήσει την εμπειρία «UsemyWheels, getInspiredbymyWILL”!

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ήταν κοντά μας το Κέντρο Προσωπικής και Οικογενειακής Εξέλιξης – Ράνια Θρασκιά με ένα διαδραστικό παιχνίδι προσωπικότητας, ενώ τα premium fitness clubs HOLME SPLACE φρόντισαν για την προθέρμανση και την αποκατάσταση των αθλητών ως wellnesspartner.

Ο φιλόξενος χώρος των YES HOTELS υποδέχθηκε τους teamcaptains των ομάδων, όπου ενημερώθηκαν για το event, η εταιρεία φυσικών καλλυντικών APIVITA πρόσφερε δώρα ομορφιάς στις νικήτριες της διοργάνωσης, η ΕΛΕΤΑΕΝ της αιολικής ενέργειας ήταν εκεί για να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους επισκέπτες για τη σωτηρία του πλανήτη μας και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσέφερε τη βοήθειά του με τους υπέροχους μικρούς εθελοντές του!

Ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της IQSports και του Ομίλου ΕΥ ΖΗΝ Greece αποκάλυψε τη μεγάλη έκπληξη:

«Μετά από την επιτυχία της Αθήνας, σειρά για να πραγματοποιήσει το δικό της δρομικό πάρτι του εταιρικού της κόσμου έχει η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη, ενώ στόχος μας είναι να ακολουθήσουν κι άλλες πόλεις σε κάθε μεριά της Ελλάδας.»