Νέα εποχή για τον TUI Μαραθώνιο Ρόδου με ρεκόρ συμμετοχών και ρεκόρ από τον Παναγιώτη Καραϊσκο

Σε μια διοργάνωση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ανέδειξε τη δυναμική της Ρόδου ως κορυφαίου αθλητικού και τουριστικού προορισμού, ο TUI Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου πέρασε σε μια νέα εποχή, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών, ρεκόρ στα 10 χλμ. με τον Παναγιώτη Καραϊσκαο και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε περισσότερους από 5.000 δρομείς.

Ο 11ος TUI Rhodes Marathon μετατράπηκε σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και εξωστρέφειας. Δρομείς από 70 χώρες έδωσαν το «παρών», τρέχοντας σε μια από τις ομορφότερες διαδρομές της Μεσογείου, δίπλα στο απέραντο γαλάζιο και στα ιστορικά τείχη της Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα διεθνούς προβολής.

Περισσότερο όμως από τους αριθμούς και τις επιδόσεις, αυτό που ξεχώρισε ήταν το συναίσθημα: τα χαμόγελα των δρομέων, η θερμή υποστήριξη των κατοίκων, η ενέργεια που γέμισε κάθε γωνιά της πόλης. Η Ρόδος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να συνδυάζει αρμονικά τον αθλητισμό με τη φιλοξενία, την ιστορία με τη σύγχρονη εμπειρία.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Γάλλος Νικολά Νταλμασό πήρε την πρώτη θέση στον 11ο TUI Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε χρόνο 2:35:54. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ροδίτης Θωμάς Μανούσος με επίδοση 2:40:04, ενώ την τριάδα των νικητών συμπλήρωσε ο Θανάσης Καρβουνιάρης με 2:46:33.

Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Δωδεκανήσια Ράνια Ρεμπούλη με 2:55:02 που δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νίκη καθώς είχε ζέστη σήμερα και με επηρέασε αρκετά. Αγαπάω αυτό τον αγώνα και πάντα θέλω να είμαι μέρος του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπληκτικούς εθελοντές που βοήθησαν όλους τους δρομείς και ήταν φανταστικοί.»

Πίσω από τη Ρεμπούλη τερμάτισε η Καρίν Μπουρζουά από τη Γαλλία με χρόνο 3:20:15, ενώ τρίτη ήταν η Αγγελική Χατζηρήγα 3:21:30.

Στον ημιμαραθώνιο την πρωτιά πήρε ο Ολλανδός Ιμό Μίλερ με 1:16:52 και τον ακολούθησαν ο Στέφανος Λεβέντης 1:21:31 και ο Στάθης Τσαμπίκος με 1:21:31. Στις γυναίκες πρώτευσε η Γαλλίδα Αλίς Μισέλ με 1:22:17, δεύτερη η συμπατριώτισσά της Μιλάρ με 1:28:12 και Τρίτη η Αντωνία Παπαγεωργίου από τους Ρόδιους Δρομείς με 1:29:16.

Στα 10 χλμ. ο φοβερός Παναγιώτης Καραϊσκος πέτυχε νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 30.53. «Πάντα μου αρέσει να έρχομαι στη Ρόδο και να μετέχω στον αγώνα. Η διοργάνωση είναι εκπληκτική, οι άνθρωποι τόσο φιλόξενοι και είναι ένας υπέροχος αγώνας που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν», δήλωσε ο Παναγιώτης Καραΐσκος. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ιωάννα Μαρία Πονήρη με 41:45.

Όλοι οι νικητές πήραν δωρεάν εισιτήρια από την AEGEAN ενώ τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν ο αγώνας των 5 χλμ. και ο παιδικός αγώνας των 1000 μέτρων, με τους κατοίκους της Ρόδου και της Δωδεκανήσου να δίνουν εντυπωσιακό «παρών».

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μαριέτα Παπαβασιλείου δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μια προσπάθεια πολλών μηνών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα φωτεινά χαμόγελα, τα συγχαρητήρια που δεχθήκαμε και η χαρά των δρομέων μας γεμίζουν με μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε ο TUI Μαραθώνιος Ρόδου να γίνει ακόμα μεγαλύτερος και καλύτερος και να συνεχίζει να προβάλει το νησί μας και ολόκληρη την Ελλάδα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εικόνες που βγήκαν από τον αγώνα μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους και θέλω να ευχαριστήσω την TUI για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Επίσης τους δρομείς που ήρθαν στη Ρόδο από 70 χώρες και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές του αγώνα. Τέλος την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Ρόδου, τους χορηγούς μας, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μου. Χάρη σε αυτούς ο 11ος Μαραθώνιος της Ρόδου είχε τόσο μεγάλη επιτυχία.»

Την εκκίνηση στο αγώνισμα του μαραθωνίου έδωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. «Ηταν τιμή να δώσω το σύνθημα της εκκίνησης σε μια διοργάνωση που πλέον αποτελεί θεσμό παγκόσμιου βεληνεκούς, τον 11ο TUI Rhodes Marathon, είχα σήμερα το πρωί μαζί με τον Thomas Ellerbeck του Ομίλου TUI. Βλέποντας τα πρόσωπα των δρομέων από κάθε γωνιά του πλανήτη να ξεκινούν τη διαδρομή τους δίπλα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης, νιώθεις περήφανος για τον τόπο σου. Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή, ένα πολύ μεγάλο Ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και στους χορηγούς απο τον ιδιωτικό τομέα που κάνουν αυτό το θαύμα πραγματικότητα κάθε χρόνο.»

O Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης έκανε τις απονομές και δήλωσε: «Η Ρόδος βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο 11ος TUI Rhodes Marathon ολοκληρώθηκε, αφήνοντας μια εικόνα που ταξιδεύει παντού.

Χιλιάδες δρομείς, μια πόλη ζωντανή, μια διοργάνωση αντάξια του τόπου μας. Βρέθηκα από νωρίς εκεί. Είδα την προσπάθεια, τη δύναμη και τη χαρά της συμμετοχής. Αυτό είναι το νησί που θέλουμε. Εξωστρεφές. Ζωντανό. Πρωταγωνιστή. Πιστέψαμε σε αυτόν τον θεσμό. Δουλέψαμε. Και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τους ανθρώπους του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτή η επιτυχία τους ανήκει. Η Ρόδος εκεί που της αξίζει. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές.»

Οι νικητές ανά κατηγορία:

Μαραθώνιος

Άνδρες

Nicolas Dalmasso (Γαλλία) 2.35.54

Θωμάς Μανούσος 2.40.04

Αθανάσιος Καρβουνιάρης 2.46.33

Γυναίκες

Ράνια Ρεμπούλη 2.55.02

Karine Bourgeois (Γαλλία) 3.20.15

Αγγελική Χατζηρήγα 3:21:30

Ημιμαραθώνιος

Άνδρες

Imo Muller (Ολλανδία) 1.16.52

Στέφανος Λεβέντης 1.21.31

Στάθης Τσαμπίκος (1.21.31

Γυναίκες

Alice Michel (Γαλλία) 1.22.17

Maya Millar (Βρετανία) 1.28.12

Αντωνία Παπαγεωργίου 1.29.16

10χλμ.

Άνδρες

Παναγιώτης Καραΐσκος 30.53

Βασίλης Σαμνιώτης 37.07

Patrick Hayes (Αυστραλία) 37.30

Γυναίκες

Ιωάννα-Μαρία Πονήρη 41.45

Ελένη Τσιτσέ 42.59

Αγορίτσα Καραγιάννη 43.46

5χλμ.

Άνδρες

Χριστόφορος Φασουλάρης 17.23

Bart Van Dijk (Ολλανδία) 17.42

Louis Hellmuth (Γερμανία17.55

Γυναίκες

Αθηνά Πάχου 20.34

Ευαγγελία Δερμιτζάκη 21.31

Μαρία Παπασάββα 23.01

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ”, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και

η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού-ΕΟΤ.

Ο TUI Rhodes Marathon διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που «διατρέχει» τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ρόδου.

Η TUI είναι ο νέος Χορηγός Τίτλου και Συνεργάτης Διανομής του TUI Rhodes Marathon, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της διοργάνωσης.