Το Diamond League αυξάνει τα χρηματικά έπαθλα σε επιλεγμένες διοργανώσεις

Το Diamond League ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αυξήσει τα ατομικά χρηματικά έπαθλα υψηλού επιπέδου σε επιλεγμένες διοργανώσεις το 2026, επεκτείνοντας τον αριθμό των αγωνισμάτων που προσφέρουν βελτιωμένες πληρωμές και διατηρώντας παράλληλα το συνολικό χρηματικό έπαθλο στα 9,24 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τη νέα δομή, κάθε διοργάνωση θα περιλαμβάνει οκτώ αγωνίσματα «Diamond+» - επιλεγμένα αγωνίσματα που προσφέρουν βελτιωμένα χρηματικά έπαθλα - αυξάνοντας τον αριθμό των αγωνισμάτων στα οποία οι αθλητές μπορούν να αγωνιστούν για τις υψηλότερες πληρωμές. Ο αριθμός των αγωνισμάτων Diamond+ θα διπλασιαστεί από τέσσερα σε οκτώ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα οκτώ αγωνίσματα σε κάθε διοργάνωση θα περιλαμβάνουν δύο αγωνίσματα σπριντ ή μετ' εμποδίων, δύο αγώνες μεγάλων ή μεσαίων αποστάσεων, δύο αγωνίσματα ανοιχτού δρόμου και δύο άλλα αγωνίσματα, όλα ισότιμα κατανεμημένα μεταξύ ανδρών και γυναικών αθλητών.

«Αυτή η νέα δομή επιτρέπει σε αθλητές από ένα ευρύτερο φάσμα αθλημάτων να αυξήσουν τα κέρδη τους το 2026, εγγυώμενοι παράλληλα την ισότητα των φύλων», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

Οι αθλητές θα μπορούν να κερδίσουν έως και 20.000 δολάρια στις συναντήσεις του Diamond League και έως και 60.000 δολάρια στον τελικό, τις υψηλότερες ατομικές ανταμοιβές στην 17χρονη ιστορία της σειράς.

Το βασικό επίπεδο των ατομικών χρηματικών επάθλων θα παραμείνει αμετάβλητο, με τους αθλητές να μπορούν να κερδίσουν έως και 10.000 δολάρια στις συναντήσεις της σειράς και έως και 30.000 δολάρια στον τελικό.

Η σεζόν του Diamond League 2026 θα ξεκινήσει στις 16 Μαΐου στη Σαγκάη/Κεκιάο και θα κορυφωθεί με έναν διήμερο τελικό στις Βρυξέλλες, στις 4-5 Σεπτεμβρίου.