Πένθος στον ελληνικό στίβο: «Έφυγε» ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του στίβου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας διακρίθηκε ως σπρίντερ, καταγράφοντας σημαντικές επιδόσεις και κατακτώντας παγκύπρια και πανελλήνια ρεκόρ. Παράλληλα, υπηρέτησε για περίπου τέσσερις δεκαετίες την ΚΟΕΑΣ, ενώ τα τελευταία 14 χρόνια κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, εξέφρασε τη θλίψη της μέσω επίσημης ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

«Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του επί σειρά ετών με τον ελληνικό αθλητισμό (ελλαδίτικο και κυπριακό), ο εμβληματικός τεχνικός διευθυντής του ΚΟΕΑΣ, Αντώνης Γεωργαλλίδης, δεν ζει πια ανάμεσα μας.

Ύστερα από μακροχρόνια (από το Σεπτέμβριο του 2020), γενναία μάχη με τον καρκίνο, υπέκυψε το βράδι της Μεγάλης Πέμπτης στα 65 του χρόνια. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα εκπροσωπώντας το ΔΣ της Ομοσπονδίας, αλλά και όλον τον κόσμο του ελληνικού στίβου, απέστειλε στος οκείους του το ακόλουθο μήνυμα:

«Παρακαλούμε δεχθείτε τα Θερμά και Ειλικρινή Συλλυπητήρια της Προέδρου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Σοφίας Σακοράφα και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου, για την αδόκητη απώλεια του Αντώνη Γεωργαλλίδη, ενός πρωταθλητή, ενός μέχρι το τέλος αγωνιστή, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διαχρονική παρουσία στο κίνημα του κλασικού αθλητισμού και πολύτιμο έργο στον Κυπριακό στίβο και την ΚΟΕΑΣ. Η προσφορά του θα δικαιώνει πάντα την τιμή όλων μας στη μνήμη του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα…

Η Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Σοφία Σακοράφα».

Ο Αντώνης Γεωργαλλίδης υπήρξε πρωταθλητής στα σπριντ και κάτοχος παγκύπριων και πανελλήνιων ρεκόρ. Υπηρέτησε επί περίπου 40 χρόνια την ΚΟΕΑΣ από διάφορες θέσεις – τα τελευταία 14 από τη θέση του γενικού διευθυντή.

Με απόφαση του ΔΣ του ΚΟΕΑΣ, οι σημαίες στους επόμενους αγώνες στίβου θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ τα φετινά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών / Γυναικών θα είναι αφιερωμένα στον Αντώνη Γεωργαλλίδη».