Δυναμικό ξεκίνημα στη σεζόν για τον Φρανκς με 45.97 στα 400 μ.

Ο Γιώργος Φρανκς ξεκίνησε δυναμικά τη φετινή σεζόν στον ανοιχτό στίβο, πραγματοποιώντας την πρώτη του κούρσα στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τα 400 μέτρα σε 45.97, επίδοση που επιβεβαιώνει την υψηλή του αγωνιστική κατάσταση.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στον κλειστό στίβο δείχνει σταθερά ότι μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του κορυφαίου Έλληνα όλων των εποχών και στον ανοιχτό. Στον συγκεκριμένο αγώνα κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα σε 47 αθλητές, που συμμετείχαν σε επτά σειρές. Νικητής ήταν ο Αμερικανός Τζοσάια Ράις, ο οποίος σημείωσε 44.96, όντας ο μοναδικός που κατέβηκε τα 45 δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φρανκς ολοκλήρωσε την περίοδο του κλειστού στίβου με πανελλήνιο ρεκόρ 45.83, ενώ στον ανοιχτό κατέχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα με 45.20 (Μάιος 2025). Το πανελλήνιο ρεκόρ παραμένει στα 45.11 και ανήκει στον Δημήτρης Ρέγας από το 2006.

Αξιόλογες εμφανίσεις πραγματοποίησαν και άλλοι Έλληνες φοιτητές-αθλητές στις ΗΠΑ. Ο Φίλιππος Γεωργαντάς έτρεξε τα 100 μ. σε 10.72 στο Σμίθφιλντ, ο Αντρέας Μίτας πέρασε τα 2.14 στο ύψος στο Όστιν, η Βασιλική Σαμολαδά σημείωσε 47.95 στη δισκοβολία στο Σαν Ντιέγκο, ενώ η Κατερίνα Νατσιοπούλου κατέγραψε 2:09.16 στα 800 μ. στο Γκέινσβιλ.