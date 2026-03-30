Σπουδαίες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες για 2.000 δρομείς στον 3ο Παράκτιο Ημιμαραθώνιο Θερμαϊκού «Αντώνης Ματζάρης»

Οι υπέροχες διαδρομές και η μοναδική ομορφιά του παραλιακού μετώπου του Δήμου Θερμαϊκού έκαναν μαγικό τον 3ο Παράκτιο Ημιμαραθώνιο Θερμαϊκού «Αντώνης Ματζάρης», που διεξήχθη το Σάββατο 29 Μαρτίου με την συμμετοχή 2.000 δρομέων και συνοδεύτηκε από σπουδαίες επιδόσεις και πολλά ρεκόρ!

Η ξεχωριστή δρομική πρόταση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με νέο αγωνιστικό πρόγραμμα, επιβεβαίωσε ότι η Βόρεια Ελλάδα και η χώρα μας αποκτά πλέον μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση, με άριστες οργανωτικές συνθήκες και υψηλές προδιαγραφές. Αποτέλεσε, επίσης, τον ιδανικό αγώνα προετοιμασίας ενόψει του επετειακού 20ού Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin της Κυριακής 26 Απριλίου 2026.

Την απόλυτη επιτυχία του φετινού Παράκτιου Ημιμαραθωνίου σφράγισε η παρουσία δρομέων κάθε ηλικίας και επιπέδου, πρωταθλητών και πρωταθλητριών των μεγάλων αποστάσεων, η συμπερίληψη δρομέων με αναπηρίες, οι εκατοντάδες εθελοντές, η αμέριστη υποστήριξη όλων των Θεσμικών και Εθελοντικών φορέων και ομάδων, καθώς και η ηχητική υποστήριξη της διοργάνωσης με το DJ set του Palmos 96.5 που ανέβασε τη διάθεση στα ύψη!

Χάρη στις εξαιρετικές, επίπεδες αγωνιστικές διαδρομές, ούτε ο δυνατός αέρας στάθηκε εμπόδιο για την επίτευξη μεγάλων ρεκόρ και αξιοπρόσεκτων επιδόσεων, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη εμπειρία άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής - περιβαλλοντικής προσφοράς.

Εντυπωσιακή ήταν και η συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Θερμαϊκού, με τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών των τελευταίων ημερών να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Η Οργανωτική Επιτροπή, με βασικό μέλημα να στρέψει τους νέους στον αθλητισμό υγείας, δεν απέκλεισε καμία συμμετοχή, πρόσφερε σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να χαρούν τον αγώνα και τα μετάλλια έγιναν ανάρπαστα!

Οι δρομείς που λόγω αυτής της αυξημένης συμμετοχής παιδιών δεν μπόρεσαν να πάρουν το αναμνηστικό μετάλλιό τους, θα έχουν τη δυνατότητα να το παραλάβουν στο προσεχές χρονικό διάστημα από το σημείο της επιλογής τους, είτε από τον Δήμο Θερμαϊκού είτε από τα γραφεία της Οργανωτικής Επιτροπής στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η διοργάνωση που φέρει το όνομα του εκλιπόντος πρώτου Δημάρχου του Καποδιστριακού Δήμου Θερμαϊκού περιλάμβανε τέσσερις διαδρομές, με αφετηρία και τερματισμό στον παράκτιο χώρο μπροστά από το ξενοδοχείο EONA Beach Resort στην παραλία Νέων Επιβατών.

Στον Ημιμαραθώνιο Δρόμο των 21,1 χιλιομέτρων τη νίκη κατέκτησε τους άνδρες ο Γιώργος Σιμονιάν με χρόνο 1 ώρα 16:38, με δεύτερο τον Δημήτρη Χαλακατέβα (1 ώρα 17:27) και τρίτο τον Γιάννη Κρέκα (1 ώρα 19:25).

Στις γυναίκες επικράτησε η κορυφαία Ελληνίδα δρομέας των μεγάλων αποστάσεων Ματίνα Νούλα με χρόνο 1 ώρα 15:54, με δεύτερη την Αθανασία Κοκκορού (1 ώρα 21:52) και τρίτη την περσινή νικήτρια της διαδρομής Ζωή Μπέτα (1 ώρα 27:34).

Στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 10.000μ., την πρωτιά πήρε ο Παναγιώτης Πολύζος (32:48), τον οποίο ακολούθησαν ο Γιώργος Μανουσίδης (33:13) και ο Εμμανουήλ Κουτσελίνης (33:59). Στην κατηγορία των γυναικών κέρδισε με διαφορά η σπουδαία Σόνια Τσεκίνι (42:50), με δεύτερη την Κατερίνα Ντέλλα (47:12) και τρίτη την Ευγενία Κρομμύδα (50:18).

Στον Δρόμο Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. που είχε και τη μεγαλύτερη συμμετοχή, το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες υπερίσχυσε ο Αντώνης Πασχαλίδης (16:13), μπροστά από τον Νίκο Παγκάλτζη (16:43) και τον Γαβριήλ Συριάνογλου (16:56).

Στις γυναίκες νίκησε η Ελένη Οικονόμου (19:30) με δεύτερη την ακατάβλητη Σόνια Τσεκίνι (20:32) που εντυπωσίασε με τις δυνάμεις της αφού δύο ώρες νωρίτερα είχε επικρατήσει στα 10.000μ., ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Κατερίνα Τουλούπη (20:40).

Στον Δρόμο Ενός Μιλίου, ο οποίος ήταν ιδανικός για όλη την οικογένεια, πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν οι μικρότεροι σε ηλικία δρομείς: Στους άνδρες πρώτευσε ο Χρήστος Γιαννάκης (6:59), με δεύτερο τον Θανάση Χρυσουλίδη (7:04) και τρίτο τον Στάθη Πολυχρονιάδη (7:12), ενώ στις γυναίκες τον τίτλο κατέκτησε η Βασιλική Κασλή (7:08) ανεβαίνοντας δύο θέσεις σε σχέση με πέρσι, μπροστά από τη Ραφαέλα Αναστασιάδου (7:37) και τη Χρυσή Σιμιτσή (7:53).

Οι «πράσινες» δράσεις που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο περιλάμβαναν δενδροφύτευση σε αλσύλλιο στην είσοδο της Περαίας, η οποία υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Θερμαϊκού σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θερμαϊκού συνέβαλε ενεργά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, καθώς τα μέλη του, μαζί με μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδας, πραγματοποίησαν δράση καθαρισμού ακτής στην Αγία Τριάδα, μπροστά από το ΕΟΝΑ Beach Resort, όπου βρίσκεται η Αφετηρία και ο Τερματισμός όλων των δρόμων του αγωνιστικού προγράμματος.

Μία ακόμη σημαντική «πράσινη» παρέμβαση υλοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε παραλιακή πλατεία της περιοχής, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας περιβαλλοντικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου. Έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης φθαρμένων και επικίνδυνων στοιχείων, η Υπηρεσία Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Θερμαϊκού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οικολογικό Σύλλογο Περαίας (ΠΟΣΠ) και τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Θερμαϊκού Καλλίπολις, προχώρησε σε καλλωπισμό και λειτουργική αποκατάσταση της πλατείας, με παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση παγκακιών και ο χρωματισμός επιφανειών όπου απαιτείται. Η δράση αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία της διοργάνωσης για τη δημιουργία καθαρών, ασφαλών και φιλικών προς τους πολίτες και το περιβάλλον δημόσιων χώρων.

Τέλος, ειδικοί κάδοι και σημεία συλλογής υλικών τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία των αγωνιστικών διαδρομών, καθώς και στην Αφετηρία-Τερματισμό τους, ώστε όλα τα υλικά της υλικοτεχνικής υποδομής της διοργάνωσης να ανακυκλωθούν, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης.

Τον 3ο Παράκτιο Ημιμαραθώνιο Θερμαϊκού «Αντώνης Ματζάρης» διοργάνωσε o Δήμος Θερμαϊκού με συνδιοργανωτές τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγγελοχωρίου «Ο ΦΑΡΟΣ» και το Ιατρικό Κέντρο PHYSIOMED, με την υποστήριξη του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και της Τεχνικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, καθώς και με τη υποστήριξη πλήθους θεσμικών και εθελοντικών φορέων υποστήριξης.

Το ραντεβού όλων ανανεώνεται πλέον για τον επερχόμενο επετειακό 20ό Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin της Κυριακής 26 Απριλίου, τη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς στη Βόρεια Ελλάδα, που αναμένεται να καταρρίψει ξανά όλα τα ρεκόρ!