Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026 με 718 αιτήσεις ξένων αθλητών, από 54 χώρες και ρεκόρ ελληνικών αιτήσεων

Με απόλυτη διαφάνεια, και μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών, ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης του φετινού ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, το οποίο θα λάβει χώρα στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2026. Για την όλη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε η πιστοποιημένη σελίδα του Random.org και συγκεκριμένα η εφαρμογή List Randomizer όπου το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ διατηρεί λογαριασμό.



Η όλη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης έλαβε χώρα στα γραφεία του Διεθνούς Συνδέσμου, και αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία, χωρίς καμία μεσολάβηση, επέμβαση ή παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή των αποτελεσμάτων!

Όλες οι πληροφορίες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq/

Όπως όλοι γνωρίζουμε το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ του 2026 θα διεξαχθεί, όπως κάθε χρόνο, στα τέλη του Σεπτέμβρη, και ξεκινάει από την πόλη των Αθηνών προς την πόλη της Σπάρτης, καλύπτοντας μια απόσταση 246χλμ. Ο Διεθνής αγώνας ακολουθεί πιστά τα βήματα του Αρχαίου Ημεροδρόμου Φειδιππίδη, ο οποίος το 490 π.Χ. έτρεξε την ίδια απόσταση προκειμένου να ζητήσει βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, στην μάχη που θα διεξήγαγαν οι Αθηναίοι με τους Πέρσες.

Φέτος υπήρξε ρεκόρ αιτήσεων συμμετοχής 171 Ελλήνων αθλητών, ενώ από τους ξένους δρομείς αίτηση υπέβαλαν 718 αθλητές προερχόμενοι από 54 χώρες του κόσμου, τονίζοντας τη διαχρονικότητα και το Παγκόσμιο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ιστορικό αγώνα.

Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου κ. Βαγγέλης Πολυμέρης, ανακοίνωσε ότι στον φετινό αγώνα, δεν θα υπάρξουν συμμετοχές άνω των 400 αθλητών. Όλοι οι «άτυχοι» αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή και δεν έχουν κληρωθεί στα προηγούμενα 3 χρόνια, θα συμμετάσχουν στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ του 2026.

Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας κλήρωσης, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου ¨ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ¨ κ. Βαγγέλης Πολυμέρης, απευθύνθηκε σε όλους όσους παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση λέγοντας:

«Σας καλωσορίζω για ακόμη μια χρονιά όλους εσάς που θα λάβετε μέρος στην εκκίνηση του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026 κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026. Έτσι όπως πάντα προσπαθούμε σε όλους τους τομείς να βελτιώσουμε αυτόν τον αγώνα της καρδιάς μας, να διατηρήσουμε τις καλές και ποιοτικές συνθήκες, να τον κρατάμε οικονομικά σταθερό και βιώσιμο για το μέλλον.

Αυτό είναι το όραμά μας! Με κάθε θυσία να διατηρήσουμε το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ σαν ιστορικό, πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός, αυτό με τη φιλοσοφία της ευγενούς άμιλλας, του αλτρουισμού, του εθελοντισμού, της φιλίας των μελών και των αθλητών, του αλληλοσεβασμού και εκτίμησης της βράβευσης της συμμετοχής και της προετοιμασίας για τον τερματισμό!

Εύχομαι σε όλους, καλή επιτυχία καλή τύχη, σας περιμένουμε να βρεθείτε μαζί μας στην εκκίνηση του αγώνα».

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Τεχνικός Διευθυντής του Σπάρταθλον κ. Παναγιώτης Μπονέλης, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά για την όλη διεξαγωγή της διαδικασίας κλήρωσης, μιλώντας τόσο στα Ελληνικά, όσο και στην Αγγλική γλώσσα λέγοντας:

« Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι φέτος υπέβαλαν αίτηση 718 αιτήσεις εκ των οποίων οι 36 δεν έγιναν δεκτές γιατί δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του αγώνα. Από αυτούς είχαμε 556 άνδρες και 125 γυναίκες. Το ρεκόρ των συμμετοχών κρατά η χώρα μας με 150 Άνδρες και 21 Γυναίκες. Ακολουθούν η Ουγγαρία με 46 αθλητές, η Ιταλία με 42, η Αγγλία με 41,η Αργεντινή με 28,η Γερμανία με 27»

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Μπονέλης, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας ενημέρωσε ότι η λίστα με όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, για την κλήρωση, είχε ήδη αναρτηθεί στην ιστιοσελίδα του Διεθνές Συνδέσμου. Αφού εξήγησε πως μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την όλη διαδικασία, προχώρησε ξεκινώντας από τους Έλληνες Αθλητές αφού όμως προηγουμένως επιβεβαίωσε την ακρίβεια της κλήρωσης.

Με την ανάγνωση των ονομάτων των πρώτων κληρωθέντων αθλητών, μεταδόθηκαν τα καλά νέα σε όλους τους Έλληνες δρομείς με τρόπο ξεκάθαρο, και κατανοητό χωρίς οποιοδήποτε περιθώριο παρερμηνείας. Ακολούθησε η διαδικασία κλήρωσης των Διεθνών Αθλητών, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, όλα τα αποτελέσματα, μέσα σε διάστημα ολίγων λεπτών αναρτήθηκαν στην ιστιοσελίδα του Διεθνές Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.

Όλα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026, θα καθαρογραφούν και θα αναρτηθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας 16-20 Μαρτίου.

Στη διάθεση όλων εκείνων που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν εκ νέου την όλη διαδικασία κλήρωσης, σας παραθέτουμε σχετικό link στο Youtube του Διεθνές Συνδέσμου:

https://www.youtube.com/live/d0cPsug-3A0?si=B4GsJ75TIAh24tzp

2ΟΟ ημέρες απομένουν μέχρι το ραντεβού της 26ης Σεπτεμβρίου 2026, όπου περίπου 400 αθλητές & αθλήτριες, θα βρεθούν στην γραμμή εκκίνησης του Ιστορικού αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, τρέχοντας 246km πάνω στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη.

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026 τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Με υπερηφάνεια και αίσθημα συνέχισης, ο Διεθνές Σύνδεσμος ανακοίνωσε ότι για ακόμη μια χρονιά το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ του 2026, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Πρόκειται για μια ιστορική διάκριση που αναδεικνύει τη διαχρονική σύνδεση του αγώνα με τις αξίες του Ολυμπισμού!

Χρυσή ετικέτα της IAU για το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ του 2026 έχει λάβει την αναγνώριση «IAU Golden Label» από τη Διεθνή Ένωση Υπερμαραθωνοδρόμων (International Association of Ultrarunners), υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Αυτή η διάκριση αποτελεί τιμή για τον αγώνα μας, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα, την οργάνωση και την διεθνή του αναγνώριση.

Έναρξη συνεργασίας του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικο Τύπου.

Δύο θεσμοί με μακρά ιστορία, κοινές αξίες και βαθύ σεβασμό στον αθλητισμό και την προσφορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάδειξη της αυθεντικής αθλητικής προσπάθειας, της ιστορίας και του παγκόσμιου μηνύματος του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Ο Διεθνές Σύνδεσμος, μέσα από αυτή τη συνεργασία πιστεύει ότι θα δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προβολή στους αθλητές, στους εθελοντές και σε όλους όσους στηρίζουν έμπρακτα αυτόν τον ιστορικό αγώνα, στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Όμως μέχρι να έρθει η ώρα της εκκίνησης απολαύστε μέσα από μια επιλεγμένη συλλογή πολυμέσων που διατίθενται στους συνδέσμους των YouTube & Flickr να απολαύσετε στιγμές του αγώνα, βλέποντας album με χιλιάδες φωτογραφίες και video.

https://www.youtube.com/@Spartathlongr https://www.flickr.com/photos/spartathlon/albums/