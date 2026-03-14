Κυνηγάει το πανελλήνιο ρεκόρ ο Κοσμόπουλος – Ένατος ο Πολυχρονίου στους τελικούς του NCAA

Εξαιρετικό ξεκίνημα που τον φέρνει ψηλά στην κατάταξη, αλλά και κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 του επτάθλου πραγματοποίησε ο Νίκος Κοσμόπουλος στο πρωτάθλημα του NCAA της δεύτερης κατηγορίας (Division II) στην Βιρτζίνια Μπιτς.

Ο 19χρονος αθλητής των συνθέτων, αγωνιζόμενος για το κολλέγιο West Texas A&M, ξεκίνησε με 7.08 στα 60 μ., συνέχισε με 7.11 στο μήκος και 11.61 στη σφαίρα και έκλεισε την πρώτη μέρα με 1.91 στο ύψος. Συγκέντρωσε έτσι, ακριβώς 3.000 πόντους και βρίσκεται στην 4η θέση με τους τρεις πρώτους να έχουν 3.113, 3.110 και 3.105 βαθμούς.

Όλες οι επιδόσεις του ήταν πολύ κοντά στα ατομικά του ρεκόρ (7.05, 7.12, 12.15 και 1.95), με εξαίρεση τη σφαίρα, με αποτέλεσμα το σύνολό του να είναι καλύτερο κατά 125 βαθμούς από τον περσινό αγώνα του στο ΣΕΦ, όταν πέτυχε το ατομικό του ρεκόρ με 5.105 πόντους.

Είναι όμως και κατά 43 πόντους καλύτερο και από τους 5.285 πόντους, δηλαδή το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορία (με ύψος εμποδίου και βάρος σφαίρας ανδρών), του Μάκη Κορκίζογλου, που κρατά από το 1994. Οι αντίστοιχες επιδόσεις του Λαρισαίου ρέκορντμαν ανδρών και εφήβων την πρώτη μέρα ήταν 7.10, 6.72, 12.11 και 1.94, ενώ τη δεύτερη συνέχισε με 8.44 στα 60 μ. με εμπόδια, 4.30 στο επί κοντώ και 2.51.31 στα 1.000 μέτρα.

Τα ρεκόρ του Κοσμόπουλου στα τρία τελευταία αγωνίσματα είναι 8.43, 4.36 και 2.58.94.

Στην πρώτη κατηγορία του NCAA, στο Φέιετβιλ του Άρκανσο, ο Νίκος Πολυχρονίου, εκπροσωπώντας το κολλέγιο της Βιρτζίνια, σημείωσε στη ρίψη οργάνου 22.37, με την πρώτη του προσπάθεια και κατέλαβε την ένατη θέση. Οι άλλες τρεις βολές του ήταν 22.20, 22.15, 21.83, 22.32 και άκυρη. Στον αγώνα κατέβηκε με καλύτερη φετινή επίδοση, 23.06.