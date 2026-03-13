Η Ελλάδα με 14 αθλητές στο Βαλκανικό βάδην της Σμύρνης

Το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει τα αγωνίσματα μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου για την κατηγορία Ανδρών/Γυναικών, καθώς και αποστάσεις 10 χλμ. και 5 χλμ. βάδην για τις μικρότερες κατηγορίες. Η διοργάνωση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη διεκδίκηση σημαντικών βαθμών ενόψει του μεγάλου στόχου της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ.
Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί στον ημιμαραθώνιο, όπως και οι Χριστίνα Παπαδοπούλου και Σοφία Αλικανιώτη. Η Παναγιώτα Τσινοπούλου θέλει μια καλή παρουσία στον μαραθώνιο, όπως και ο Γιώργος Κελεπούρης στο αντίστοιχο αγώνισμα των Ανδρών.
Το πρόγραμμα:
- 09.00 Μαραθώνιος βάδην Α/Γ
- 09.15 5χλμ. βάδην Γυναικών Κ18
- 09.45 10χλμ. βάδην Ανδρών Κ18
- 10.40 10χλμ. βάδην Α/Γ Κ20
- 11.25 Ημιμαραθώνιος βάδην Α/Γ
Αναλυτικά η ομάδα:
- Μαραθώνιος (Α/Γ): Παναγιώτα Τσινοπούλου, Άννα Αδάμη, Γιώργος Κελεπούρης
- Ημιμαραθώνιος (Α/Γ): Χριστίνα Παπαδοπούλου, Σοφία Αλικανιώτη, Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Ανδρέας Παπαστεργίου
- 10 χλμ. (Κ20): Παρασκευή-Μελίνα Λουκά, Χρύσα Εσμερλή, Παναγιώτης Σάλτης, Φώτης-Διονύσης Κλάδης
- 10 χλμ. (Κ18): Γρηγόρης Τσιάτσιος
- 5 χλμ. (Κ18): Χαρά Γέρου, Δέσποινα Κουτσίδου