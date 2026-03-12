Δεν έχει όριο ο Ντουπλάντις: Παγκόσμιο ρεκόρ 6.31μ. στο Mondo Classic! (vids)

Ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε για ακόμη μία φορά το αδύνατο να μοιάζει εύκολο στο Mondo Classic της Ουψάλα, περνώντας τα 6.31μ. και σημειώνοντας το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Πίσω από τον Σουηδό επικοντιστή τερμάτισε δεύτερος ο Σόντρε Γκούτορμσεν με άλμα στα 6.00μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ζάκερι Μπράντφορντ στα 5.90μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν βρέθηκε στην καλύτερη ημέρα του και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έβδομη θέση με καλύτερο άλμα στα 5.80μ.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.65μ., ύψος αρκετά χαμηλότερο από αυτό στο οποίο συνηθίζει να μπαίνει στα περισσότερα μίτινγκ. Το πέρασε με άνεση και συνέχισε χωρίς προβλήματα στα επόμενα ύψη.

Στα 5.80μ. επέλεξε να μην επιχειρήσει άλμα, αφήνοντας το ύψος και πηγαίνοντας κατευθείαν στα 5.90μ., τα οποία πέρασε με επιτυχία.

Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ., ο Σουηδός σταρ αποφάσισε ξανά να αφήσει το ύψος, περιμένοντας να δοκιμάσει πιο ψηλά.

Στη συνέχεια μπήκε στον αγώνα στα 6.08μ., τα οποία πέρασε με άνεση στην πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο.

Αφού εξασφάλισε τη νίκη, ο Ντουπλάντις ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6.31μ., όπου κατάφερε να περάσει το ύψος και να καταρρίψει για ακόμη μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, το 15ο της καριέρας του, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Η τελική κατάταξη