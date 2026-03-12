Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη ο Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να συλλέγει διακρίσεις, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του μήνα Φεβρουαρίου από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου.

Ο 26χρονος Ολυμπιονίκης ξεχώρισε μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, όπου σημείωσε άλμα στα 6,17 μέτρα. Με αυτή την επίδοση ανέβηκε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα του αγωνίσματος, όπως τον Σεργκέι Μπούμπκα και τον Ρενό Λαβιλένι.

Ο «Μανόλο» δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας του και συνεχίζει να στοχεύει ακόμη ψηλότερα, έχοντας ως μεγάλο στόχο να ανταγωνιστεί τον κορυφαίο όλων των εποχών στο αγώνισμα, τον Μόντο Ντουπλάντις.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το μίτινγκ Mondo Classic που διεξάγεται στην Ουψάλα της Σουηδίας, στην έδρα του Ντουπλάντις. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για σήμερα (12/03, 19:00) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Μετά τη νέα αυτή διάκριση, ο Καραλής ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν, στέλνοντας μέσω βίντεο το μήνυμα της ευγνωμοσύνης του για τη στήριξη που λαμβάνει.