Ιστορική συμμετοχή της Ντραγκομίροβα στο Παγκόσμιο του Τορούν

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο πένταθλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τορούν της Πολωνίας από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, όπως ενημερώθηκε ο ΣΕΓΑΣ μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των τελικών λιστών συμμετοχών.

Η αθλήτρια των συνθέτων θα γράψει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που θα συμμετάσχει στο πένταθλο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Φέτος έχει σημειώσει επίδοση 4.176 βαθμών και στο Τορούν θα έχει την ευκαιρία να την βελτιώσει, πραγματοποιώντας παράλληλα την πρώτη της εμφάνιση σε διοργάνωση παγκόσμιου επιπέδου.

Η Ντραγκομίροβα είχε αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στην Παιανία, όμως μια ενόχληση στον αστράγαλο δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει τον δεύτερο αγώνα της. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να καταλάβει την τέταρτη θέση, χωρίς να αγωνιστεί στο τελευταίο αγώνισμα των 800 μέτρων.

Η πρόκρισή της προέκυψε μέσω της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς στα σύνθετα αγωνίσματα -επτάθλο ανδρών και πένταθλο γυναικών- η επιλογή των αθλητών γίνεται με βάση το ranking και όχι αποκλειστικά τις επιδόσεις της σεζόν. Η Ελληνίδα αθλήτρια συγκέντρωσε 1.137 βαθμούς από τα δύο καλύτερα αποτελέσματά της στο έπταθλο στον ανοιχτό στίβο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2025.

Με τη συμμετοχή της Ντραγκομίροβα, η ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου αυξάνεται στους πέντε αθλητές. Ήδη έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους με τα όρια ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, ενώ μέσω της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται σε θέση πρόκρισης ο Αντώνης Μέρλος και η Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναμένεται να ολοκληρώσει τις τελικές λίστες συμμετοχών αφού ληφθούν υπόψη τυχόν αποσύρσεις, με την επίσημη ανακοίνωση να προγραμματίζεται για την Τετάρτη 11 Μαρτίου.