Παγκόσμιο ρεκόρ από τον Κιπλίμο στον Ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας

Ο Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον Ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 57:20.

Ο αγώνας διεξήχθη χωρίς «λαγούς» και με το όχημα της χρονομέτρησης να βρίσκεται αυτή τη φορά στη σωστή απόσταση, με τον 24χρονο δρομέα να επιβεβαιώνει την εξαιρετική του κατάσταση.

Ο Κιπλίμο επέστρεψε στον ίδιο αγώνα όπου το 2021 είχε καταγράψει 57:31, επίδοση που τότε αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ. Πέντε χρόνια αργότερα κατάφερε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, αφαιρώντας δέκα δευτερόλεπτα από το προηγούμενο επίσημο ρεκόρ των 57:30 που είχε πετύχει ο Αιθίοπας Γιομίφ Κεγέλτσα στη Βαλένθια το 2024.

Ο Ουγκαντέζος ξεκίνησε δυνατά, περνώντας τα πρώτα 5 χιλιόμετρα σε 13:28. Στα αρχικά στάδια του αγώνα είχε δίπλα του τους Κενυάτες Νίκολας Κιπκορίρ και Γκίλμπερτ Κιπρότιτς, με τους τρεις αθλητές να περνούν τα 10 χιλιόμετρα σε 27:00. Στη συνέχεια ο Κιπρότιτς άρχισε να χάνει έδαφος, ενώ ο Κιπλίμο συνέχισε μαζί με τον Κιπκορίρ μέχρι τα 15 χιλιόμετρα, τα οποία κάλυψαν σε 40:52.

Όταν αντιλήφθηκε ότι ο ρυθμός είχε μειωθεί ελαφρώς, ο Κιπλίμο επιτάχυνε και ξέφυγε μπροστά. Το επόμενο πεντάρι το κάλυψε σε 13:31 και διατήρησε τον ίδιο ρυθμό μέχρι τον τερματισμό, περνώντας τη γραμμή σε 57:20 και γράφοντας ιστορία.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Νίκολας Κιπκορίρ με 58:08, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γκίλμπερτ Κιπρότιτς σε 58:59.

KIPLIMOOOOOO 👑



🇺🇬’s Jacob Kiplimo takes 10 seconds off the half marathon world record to win at the EDP Lisbon Half Marathon in 57:20* 🔥



*Pending usual ratification procedures pic.twitter.com/9ScjQpC6nP — World Athletics (@WorldAthletics) March 8, 2026

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Μετά τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, νόμιζα ότι το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν εφικτό. Προσπάθησα να συνεχίσω να πιέζω τον ρυθμό στα τελευταία δύο χιλιόμετρα», δήλωσε ο Κιπλίμο μετά τον αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι ο Κιπλίμο είχε τρέξει ακόμη ταχύτερα, σημειώνοντας 56:42 στη Βαρκελώνη. Ωστόσο εκείνη η επίδοση δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς οι συνθήκες του αγώνα δεν πληρούσαν πλήρως τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου.