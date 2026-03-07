Ξανά πρώτος ο Καραλής στη Ρουέν - Έχασε στις λεπτομέρειες νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Εμμανουήλ Καραλής νίκησε το διεθνές μίτινγκ «Perche Elite Tour Rouen», με άλμα στα 6.06μ και πολύ καλές προσπάθειες στο 6.20μ για νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Για άλλη μια φορά εντυπωσιακός ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6,06 μέτρα, κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίτινγκ επί κοντώ της Ρουέν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής με χαρακτηριστική άνεση το αρχικό ύψος των 5.55μ. και τα 5.70μ. Άφησε τα 5.80μ., πέρασε με το πρώτο άλμα επίσης τα 5.90μ.

Ο Καραλής συνέχισε να είναι αλάνθαστος και στα 6.06μ. Ο πήχης ανέβηκε στο 6.12., ο Καραλής άφησε το ύψος και ο Γκούτορμσεν ανακοίνωσε πως δε θα συνεχίσει τον αγώνα μετά από έντεκα άλματα, καθιστώντας τον Έλληνα νικητή. Ο 24χρονος άλτης δοκίμασε δύο φορές στα 6,20 μέτρα, ύψος που θα αποτελούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, όμως στην καλύτερη προσπάθειά του ακούμπησε τον πήχη με το στήθος κατά την κάθοδο και δεν κατάφερε να το ξεπεράσει.

Ωστόσο ο Μανόλο απέδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ύστερα το ιστορικό άλμα στα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.