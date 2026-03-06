Στη Ρουέν ο Καραλής μετά το εντυπωσιακό 6,17 μ.

Με φόρα από το εντυπωσιακό άλμα στα 6,17 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας επικοντιστής θα αγωνιστεί το Σάββατο στο μίτινγκ επί κοντώ του Perche Elite Tour, που θα διεξαχθεί στη Ρουέν της Γαλλίας.

Ο αγώνας στη γαλλική πόλη θα είναι ο έκτος για τον Καραλή στη φετινή σεζόν του κλειστού στίβου. Στόχος του είναι να διατηρήσει σταθερά άλματα πάνω από τα έξι μέτρα και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στην Παιανία.

Στον αγώνα της Ρουέν ο Καραλής θα αντιμετωπίσει δυνατούς αντιπάλους. Μεταξύ αυτών είναι ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, που πρόσφατα ξεπέρασε τα έξι μέτρα, καθώς και οι Αμερικανοί Κέι Σι Λάιτφουτ, Κρις Νίλσεν και Σαμ Κέντριξ, όλοι τους με επιδόσεις πάνω από τα έξι μέτρα. Παρών θα είναι επίσης ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, ενώ τη διοργανώτρια χώρα θα εκπροσωπήσουν οι Τιμπό Κολέ, Ίθαν Κορμό και Μπαπτίστ Τιερί.

Αν και στη Ρουέν δεν θα αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις, ο αγώνας αποτελεί μια καλή δοκιμή πριν από τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.

Οι δύο αθλητές αναμένεται να τεθούν αντιμέτωποι στο Mondo Classic στην Ουψάλα της Σουηδίας στις 12 Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

