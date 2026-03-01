Σπουδαίο θέαμα στο άλμα εις ύψος με Μέρλο στα 2.27 και ρεκόρ Κ20 από τον Αλιβιζάτο

Αγώνα σπάνιας ομορφιάς, που χρόνια είχαμε να δούμε στο άλμα εις ύψος, απολαύσαμε στο 40ό Stoiixman Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ), απέδειξε ότι άλλαξε οριστικά επίπεδο, καθώς πήδηξε και πάλι 2.27 και έχασε στις λεπτομέρειες τα 2.30 στη δεύτερη εκπληκτική προσπάθειά του. Σίγουρα τον ώθησε στα μεγάλα ύψη ο εκπληκτικός 18χρονος Χάρης Αλιβιζάτος (ΓΕ Κεφαλληνίας), που έκανε δικό του το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 σε κλειστό στίβο με υπέροχο άλμα στα 2.25 και έδειξε τις διαθέσεις του ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της κατηγορίας του το καλοκαίρι.

Ο Μέρλος περίμενε αρκετή ώρα για να ξεκινήσει τον αγώνα του και φάνηκε, λίγο μουδιασμένος στα πρώτα του άλματα. Στα 2.16 χρειάστηκε και δεύτερη προσπάθεια, ενώ έπειτα από ένα κακό αποτυχημένο άλμα στα 2.19, έβγαλε το κολάν του και μεταμορφώθηκε περνώντας πολύ ψηλά πάνω από το 2.19. Τον ακολούθησε αμέσως μετά (με την τρίτη προσπάθεια), ο 18χρονος Χάρης Αλιβιζάτος (ΓΕ Κεφαλληνίας), ο οποίος μετά το «διάλλειμα» του Βελιγραδίου, επέστρεψε στα εντυπωσιακά άλματα ισοφαρίζοντας με 2.19 το ρεκόρ του.

Αμέσως μετά ο 18χρονος αθλητής του Νίκου Μεταξά πέταξε πάνω και από τα 2.21, βελτιώνοντας κι άλλο την ατομική του επίδοση. Ο Μέρλος, νιώθοντας καλά, άφησε το ύψος και μπήκε στα 2.23 τα οποία πέρασε με την πρώτη. Λίγο πριν ο Αλιβιζάτος είχε χάσει την πρώτη. Ωστόσο, ο «μικρός» δεν πτοήθηκε και είχε ένα πολύ καλό άλμα, για άλλο νέο ρεκόρ, το οποίο και έκανε τελικά με την τρίτη, εν μέσω αποθέωσης. Απείχε πια, ένα εκατοστό από το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ του Αντώνη Μάστορα. Και το έκανε στην ακριβώς επόμενη προσπάθειά του με χαρακτηριστική άνεση! Ο Μέρλος απάντησε αμέσως, επανακτώντας το προβάδισμα και λίγο αργότερα πέρασε και τα 2.27 με πολύ ψηλό άλμα, που ήταν το τελευταίο επιτυχημένο στον αγώνα, αν και Μέρλος και Αλιβιζάτος έδειξαν ότι τα 2.30 και τα 2.27 αντίστοιχα, είναι ύψη που τα έχουν.

Ο Κύπριος Λοΐζος Χρυσοστόμου αγωνιζόμενος μα τα χρώματα του ΟΣΦΠ ήταν τρίτος με 2.12.

Παιανία 2026: Σφαίρα ο Γκαραγκάνης, ιπτάμενη η Μητροπούλου

Τρέλανε τα χρονόμετρα ο Σωτήρης Γκαραγκάνης στα 200 μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 στο κλειστό της Παιανίας. Μετά το 20.99 νωρίτερα στη σεζόν, ο αθλητής του ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου Οδυσσέας κατέβασε κι άλλο το ρεκόρ του στα 20.90 και έγινε ο τρίτος ταχύτερος Έλληνας όλων των εποχών, πίσω από τον Αλέξη Αλεξόπουλο και τον Κώστα Κεντέρη. Το ρεκόρ του βελτίωσε εκ νέου και ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας) με 21.12 (πρώτος στην πρώτη σειρά), ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟΠΦ) με 21.60. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 έφτασε με 21.76 ο 18χρονος Απόστολος Ιωαννίδης του ΠΑΟΚ.

Εκπληκτική εμφάνιση από μια άλλη 18χρονη, την Έβελυν Μητροπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) στο μήκος με νέο μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, 6.45 με το τελευταίο της άλμα. Νωρίτερα, στην τρίτη προσπάθεια, είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ της, με 6.25 και στο τελευταίο της άλμα πέτυχε την μεγάλη επίδοση που της χάρισε και τη νίκη! Η Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας) προσπάθησε να απαντήσει, ταξίδεψε μακριά, αλλά ο πίνακας έγραψε 6.42, ατομικό ρεκόρ σε κλειστό στίβο και δεύτερη θέση. Τρίτη ήταν, επίσης με νέα ατομική επίδοση, 6.31, η Νικολία Ποϊραζίδη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος).

Η Ανδριάνα Μποντιώτη έγινε η πρώτη αθλήτρια που πέτυχε νταμπλ στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 στο κλειστό της Παιανίας.

Μετά τη νίκη της στα 1.500 μ., η αθλήτρια του ΠΑΟ επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση και στα 3.000 μ. παίρνοντας το προβάδισμα με την πιστολιά του αφέτη και αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά από τις υπόλοιπες κοπέλες, για να φτάσει πρώτη στη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 9.30.02, νέο ατομικό ρεκόρ.

Δεύτερη, όπως και στα 1.500 μ., η Νικολέτα Ραφαϊλάκη (Άγιος Νικόλαος ΓΣ), η οποία προσπέρασε την Ιωάννα Σταματοπούλου, περίπου 700 μ. πριν από το τέλος, με μια αναπάντητη αλλαγή από την 18χρονη αθλήτρια του Πανιωνίου ΓΣΣ αλλαγή. Η Ραφαϊλάκη έγραψε χρόνο 9.50.08, ενώ η Σταματοπούλου έχασε στα τελευταία μέτρα για 8/100 και την τρίτη θέση από την Ευσταθία Φλώρου (ΓΣ Νίκη Βόλου) 9.53.63.

Παιανία 2026: Σταθερά στον αστερισμό των ρεκόρ η Μαρία Ραφαηλίδου

Με το καλημέρα στον αγώνα της σφαιροβολίας, την πρώτη βολή, η Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή) κατέρριψε για τρίτη φορά σε λίγες μέρες το απόλυτο (σε ανοιχτό και κλειστό) πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 με βολή στα 16.59, σε άλλον έναν τελικό συγκινήσεων στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία. Η Ραφαηλίδου είχε άλλες δύο βολές πάνω από τα 16 μέτρα, κάτι που δεν κατάφερε, καμία άλλη αθλήτρια στον τελικό. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Μαρία Μαγκούλια (Ε. Καζώνης Καλύμνου 2000) με 15.69 και το χάλκινο Αναστασία Ανδρεάδη (ΓΣ Κερατσινίου) με 15.15.

Στα 200 μέτρα, πιο γρήγορη ήταν η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου με 23.46, αλλά πανελληνιονίκης αναδεςίχτηκε η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 23.80.

Δεύτερη ήταν η 18χρονη Μαρία Κοκκόση (ΓΣ Ίκαρος Νέας Ιωνίας) με ισοφάρισε του ατομικού της ρεκόρ, 24.62 και τρίτη η Ειρήνη Δαγκλή του ΠΑΟΚ με 24,.72.

Ο Ηλίας Αργύρης (ΑΕ Ολυμπιάς Πατρών), μπήκε με τον καλύτερο χρόνο στη γρήγορη τελική κούρσα των 800 μ., κράτησε το προβάδισμα μέχρι το καμπανάκι, αλλά ο Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ήταν σε πολύ καλή κατάσταση για να του ξεφύγει η νίκη και το χρυσό μετάλλιο, αφού έκανε μια αλλαγή που άφησε πίσω τον Αργύρη και δεν επέτρεψε ούτε στον Μπάμπη Λαγό (ΠΑΟ), παρά την αντεπίθεσή του, να τον απειλήσει. Ο Λαγός ήταν δεύτερος με 1.51.78 και ο Αργύρης τρίτος με 1.51.80.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ) δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στα 800 μέτρα. Κυνήγησε το πανελλήνιο ρεκόρ με πέρασμα στα 59 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα, αλλά δεν άντεξε μέχρι το φινάλε και το χρονόμετρο έδειξε 2.04.26. Η 19χρονη Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) δεν συνέχισε το σερί των ρεκόρ, αλλά και πάλι ήταν δεύτερη με 2.06.83, δύο εκατοστά μακριά από το δικό της ρεκόρ Κ20, που σημείωσε πέρυσι. Χάλκινο μετάλλιο για την Μαρία Σταυριανού (ΓΣ Παγχιακός Χίου) με 2.12.66.