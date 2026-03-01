Μεγάλη εμφάνιση Ανδρέογλου: Δεύτερη κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο έπταθλο

Το φράγμα των 6.000 πόντων άγγιξε στο έπταθλο ο Άγγελος Ανδρέογλου με εντυπωσιακές εμφανίσεις τη δεύτερη μέρα του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Ο αθλητής του ΣΚΑ Δράμας, αν και δεν έκανε στα 60 μ. εμπόδια την επίδοση που ήθελε, καθώς τερμάτισε σε 8.20, πέρασε τα 5.00 στο επί κοντώ και έκανε νέο ατομικό ρεκόρ στα 1.000 μ. με 2.40.37, για να φτάσει σε ένα σύνολο 5.921 πόντων. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, πίσω από τους 6.032 βαθμούς του Μάκη Κορκίζογλου.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο 22χρονος Κώστας Καραγιαννίδης (ΓΣ Σέρρες 93), ένας αθλητής που προέρχεται από το ποδόσφαιρο, με 5.365 και τρίτος ο Χρήστος Αλεξόπουλος (ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας Παλληνεύς) με 5.290.

Απρόσμενο φινάλε είχε το πένταθλο, που διεξήχθη εξ ολοκλήρου τη δεύτερη μέρα και ανέδειξε νικήτρια με διαφορά μόλις τεσσάρων βαθμών, την Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες).

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος) είχε πάρει το προβάδισμα από το πρώτο αγώνισμα, τα 60 μ. με με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 8.61, αλλά στη συνέχεια στο ύψος ένιωσε ενόχληση στον αστράγαλο, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις της να μην είναι αυτές που ήθελε και μπορούσε. Στο μήκος έκανε μόνο το πρώτο άλμα (6.01) και στη συνέχεια ζήτησε ιατρική βοήθεια, για να αποσύρει τελική τη συμμετοχή της από τη συνέχεια του αγώνα κι ενώ ήταν στην πρώτη θέση με 3.575 βαθμούς.

Η νίκη κρίθηκε έτσι στα 800 μ., με την Αναστασία Μπαλούμη (Παμμηλιακός ΑΣ) να παλεύει να καλύψει διαφορά 38 πόντων από την Ευκολίδου. Τερμάτισε σε 2.26.04 με την Σερραία να ακολουθεί σε 2.28.74 και να κρατά οριακά το προβάδισμα με σύνολο 3.948 έναντι 3.944 πόντων της Μπαλούμη. Τρίτη, στο ντεμπούτο της στα σύνθετα, η Βασιλική Μητσιούλη (ΓΣ Τρικάλων) με 3.610 και εξαιρετικό 800άρι (2.17.59).

Στα 3.000 μ. ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) είχε περισσότερες δυνάμεις στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας και έφτασε στη νίκη με χρόνο 8.26.52. Ο Διονύσης Καψάλης (ΓΑΣ Αγρινίου) ήταν δεύτερος με 8.29.29 και ο Αθανάσιος Ζυγούρης (ΣΑΚΑ) τρίτος με 8.31.52, λίγο μπροστά από τον δίδυμο αδελφό του Παναγιώτη.