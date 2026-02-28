Θρίλερ στη σφαιροβολία με Μαχαίρα και Γεννίκη να ξεπερνούν τον εαυτό τους

Ο τελικός της σφαιροβολίας στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία – στην πραγματικότητα το μπαράζ πρόκρισης στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων – είχε το πιο οριακό αποτέλεσμα που μπορούσαμε να φανταστούμε.

Ο Ιάσων Μαχαίρας (Παναξιακός ΑΟ), φάνηκε να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, αφού έριξε 19.18 με τη δεύτερη προσπάθειά του και 19.07 με την πέμπτη.

Μπαίνοντας στην έκτη βολή, ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) και ο Κώστας Γεννίκης (ΠΑΟ) ακολουθούσαν σε σχετική απόσταση, ο πρώτος με 18.87 και ο δεύτερος με 18.83. Ο Μουζενίδης έκλεισε τον αγώνα με άκυρη, αλλά ο Γεννίκης απάντησε με απόλυτο ατομικό ρεκόρ, 19.50 και απέκτησε καθαρό προβάδισμα, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο έκτος καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών σε κλειστό στίβο. Ωστόσο ο Μαχαίρας βρήκε το ψυχικό σθένος να πατσίσει την επίδοση του Γεννίκη, ρίχνοντας επίσης 19.50 και να κερδίσει το -δυστυχώς- μονάκριβο εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό της Κύπρου. Η αλήθεια είναι, πάντως, ότι άξιζαν και οι δύο να εκπροσωπήσουν την ελληνική ομάδα στο κορυφαίο ριπτικό γεγονός της Ευρώπης αυτήν την περίοδο.

Τα 1.500άρια κέρδισαν η Ανδριάνα Μποντιώτη (ΠΑΟ) και ο Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Ν. Ορεστιάδας Πολυνίκης).

Οι τρεις πρώτες στις γυναίκες πέτυχαν όλες ατομικό ρεκόρ. Η Μποντιώτη, που πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα στην κούρσα και έφτασε στον τερματισμό σε 4.28.18, η Νικολέτα Ραφαϊλάκη (Αγ. Νικόλαος ΓΣ) ακολούθησε με 4.35.34 και η Ευστρατία Ρούλια (ΓΣ Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας) με 4.38.30.

Στους άνδρες η κούρσα είχε μπόλικη τακτική με τον Ματζαρίδη να είναι δυνατός στο φίνις και να τερματίζει σε 3.55.87, μπροστά από τον Μπάμπη Λαγό (ΠΑΟ) 3.56.27. Τρίτος ήταν ο Ορφέας Ιωάννου (Παναξιακός ΑΟ) με 3.57.45, ο οποίος αύριο (1/3) θα αγωνιστεί με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων στο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.

Στο τριπλούν, νικητής για πρώτη φορά σε Πανελλήνιο κλειστού ήταν ο Νικόλας Ανδρικόπουλος (ΠΑΟ) με 15.88, με τον Γιώργο Γρέψιο (ΓΣ Σέρρες 93) δεύτερο με 15.68 και τον αειθαλή, 44χρονο Δημήτρη Τσιάμη (ΟΣΦΠ) τρίτο με 15.43

Συναρπαστικό φινάλε είχαμε στο τριπλούν στο απογευματινό πρόγραμμα στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όσον αφορά τις θέσεις 2-4 σε έναν τελικό, που είχε ως νικήτρια το φαβορί, Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας). Η αθλήτρια του Δημήτρη Σιούντρη ισοφάρισε το ρεκόρ της σε κλειστό στίβο με 13.86 και είχε δύο ακόμα έγκυρα άλματα στα 13.83 και 13.79, αλλά η μεγάλη μάχη έγινε για τα άλλα δύο μετάλλια. Μπαίνοντας στην τελευταία προσπάθεια, η Ελένη Μαμά (ΑΕΚ) ήταν 2η με 13.04.

Πρώτη η Ναυσικά Θεοχαρίδου (ΓΣ Σέρρες 93) την ξεπέρασε πετυχαίνοντας 13.29, πολύ μεγάλη επίδοση, που την ανέβασε στη 2η θέση, για να ακολουθήσει η Ζωή Ράπτη (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) με 13.14. Ατομικά ρεκόρ και για τις δύο αθλήτριες. Η Μαμά προσπάθησε να αντιδράσει πέτυχε κι αυτήν την καλύτερη επίδοσή της σε κλειστό στίβο με 13.13, αλλά έμεινε στην 4η θέση!

Στα 60 μ. το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στον Ολυμπιακό ΣΦΠ μέσω… Κύπρου. Ο πιο γρήγορος Έλληνας, φέτος, Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν αγωνίστηκε λόγω ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής, αλλά στην κούρσα υπήρχε ο 19χρονος Κύπριος Αντώνης Κατσαντώνης, που έγραψε νέο εθνικό ρεκόρ Κ20 με το εξαιρετικό 6.65. Τον ακολούθησαν ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου Οδυσσέας) με 6.72 και ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κρατσινίου-Δραπετσώνας) με 6.73, μόλις πέντε χιλιοστά μπροστά από τον τέταρτο Δημήτρη Χρυσάφη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας).

Στα 60 μ. των γυναικών η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) έτρεξε ένα εκατοστό πιο αργά από τον προκριματικό, αλλά και το 7.31 ήταν αρκετό για να της χαρίσει τον πέμπτο της πανελλήνιο τίτλο σε κλειστό στίβο. Εκπληκτική η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου (Πανελλήνιος ΓΣ) πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 με 7.33, ενώ τρίτη ήταν η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 7.34.