Απίστευτος Καραλής: Επιχείρησε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, οδηγώντας τον ελληνικό στίβο σε επίπεδα επιδόσεων που σπάνια έχουν καταγραφεί.

Μετά τις εντυπωσιακές του προσπάθειες και την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ, ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε ακόμη και να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Αφού πρώτα ξεπέρασε τα 6,17μ. -επίδοση που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο επί κοντώ- αποφάσισε να ανεβάσει τον πήχη στα 6,31μ., επιχειρώντας τη μεγάλη υπέρβαση. Το ύψος αυτό θα του χάριζε νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ξεπερνώντας το 6,30μ. που κατέχει ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στο αγώνισμα έχοντας καταρρίψει επανειλημμένα το ρεκόρ κόσμου.

Στην πρώτη του προσπάθεια ο Καραλής τοποθέτησε κανονικά το κοντάρι και ανέβηκε δυναμικά, όμως κατά την κάθοδο έριξε τον πήχη με τα πόδια. Στη δεύτερη προσπάθεια δεν ένιωσε την απαιτούμενη σιγουριά στην εκτέλεση, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει το άλμα και να καταγραφεί άκυρη προσπάθεια χωρίς απογείωση. Τελικά επέλεξε να μην συνεχίσει με τρίτη προσπάθεια, ολοκληρώνοντας εκεί τον αγώνα του.