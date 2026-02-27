Επιστροφή στην Παιανία μετά από 15 χρόνια για το Πανελλήνιο κλειστού με Καραλή και Τεντόγλου να ξεχωρίζουν

Έπειτα από 15 χρόνια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου επιστρέφει στο ανακαινισμένο κλειστό της Παιανίας, το οποίο το διήμερο 28/2-1/3 θα φιλοξενήσει τον κορυφαίο εγχώριο αγώνα της χειμερινής περιόδου.

Η Παιανία είχε αποτελέσει τη «στέγη» της διοργάνωσης από το 2004 έως το 2011, όμως στη συνέχεια το στάδιο ουσιαστικά έμεινε ανενεργό και το πρωτάθλημα μεταφέρθηκε στο ΣΕΦ.

Το ενδιαφέρον φέτος είναι έντονο, με αρκετά μεγάλα ονόματα να δίνουν το «παρών», ενώ οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου ξεχωρίζουν ως οι πιο δυνατοί πόλοι έλξης του Σαββατοκύριακου.

Οι βασικές μάχες στους άνδρες

60μ.: Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση (κορυφαία επίδοση 6.64) και κυνηγά το πρώτο του χρυσό, με ανταγωνισμό από Παναγιωτόπουλο και Γκαραγκάνη.

200μ.: Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (20.99) μπαίνει με αυτοπεποίθηση για ακόμη μία νίκη, με βασικό αντίπαλο τον Παναγιωτόπουλο.

400μ.: Με τον Τζορτζ Φρανκς εκτός Ελλάδας, ο Πέτρος Κεχιόπουλος (47.74) και ο Γιάννης Σιμόνι (47.73) έχουν τον πρώτο λόγο.

800μ.: Ο Ηλίας Αργύρης ξεχωρίζει με 1:50.92, ενώ κοντά είναι και ο Χριστόφορος Κουτλής.

1.500μ.: Ο Γιώργος Μαντζαρίδης έχει την καλύτερη επίδοση (3:47.07) και θέλει την πρώτη του μεγάλη πανελλήνια νίκη.

3.000μ.: Ο Ορφέας Ιωάννου προηγείται με 8:24.34.

60μ. εμπόδια: Ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (7.81) είναι το φαβορί, με Ηλιόπουλο και Καμαρινό να ακολουθούν.

Ύψος: Ο Αντώνης Μέρλος (2,27μ.) πάει για τέταρτο σερί τίτλο.

Επί κοντώ: Ο Εμμανουήλ Καραλής, με 6,00μ. φέτος και υψηλές βλέψεις, είναι από τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

Μήκος: Ο Μίλτος Τεντόγλου έρχεται με φόρα (8,27μ. φέτος) και θέλει μεγάλο άλμα μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Τριπλούν: Ο Ανδρέας Πανταζής μένει εκτός λόγω τραυματισμού, ο Νίκος Ανδρικόπουλος μπαίνει ως βασικός διεκδικητής, με ενδιαφέρον και για την επιστροφή του Δημήτρη Τσιάμη.

Σφαιροβολία: Ιάσονας Μαχαίρας (19,31μ.) και Κώστας Γεννίκης (18,93μ.) ξεχωρίζουν.

Έπταθλο: Ο Άγγελος Ανδρέογλου στοχεύει σε επίδοση πάνω από το ατομικό του.

5.000μ. βάδην: Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ έχει τον πρώτο λόγο.

Οι βασικές μάχες στις γυναίκες

60μ.: Η Ραφαέλα Σπανουδάκη (7.25) και η Δήμητρα Τσουκαλά (7.29) δείχνουν να οδηγούν την κούρσα, με την Αντωνάτου να κυνηγά μεγάλη επίδοση στην κατηγορία της.

200μ.: Η Τσουκαλά έχει την καλύτερη επίδοση (23.56), με την Ιακωβάκη να ξεχωρίζει μετά το ρεκόρ της.

400μ.: Η Ιακωβάκη έχει πετύχει 55.88 και έχει στόχο να κατεβάσει κι άλλο τον χρόνο της, ενώ η Ράπτη θέλει διάκριση.

800μ.: Η Γεωργία Δεσπολλάρη έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση και «βλέπει» ακόμη και το πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού.

1.500μ. / 3.000μ.: Η Κυριακοπούλου ξεχωρίζει στα 1.500μ., ενώ στα 3.000μ. υπάρχει έντονο ενδιαφέρον με τη Ρούσσου να έχει κορυφαίες επιδόσεις.

60μ. εμπόδια: Η Ιωσηφίδου παραμένει σημείο αναφοράς στο αγώνισμα.

Ύψος: Με σημαντικές απουσίες, ανοίγει ο δρόμος για νεότερες αθλήτριες, με την Τζούβελη να ξεχωρίζει στη σεζόν.

Επί κοντώ: Η Αδαμοπούλου μπαίνει με φόρα μετά το 4,52μ. και στοχεύει ψηλά.

Μήκος: Πολλές αθλήτριες έχουν πιθανότητες για βάθρο, με τη Στεφανοπούλου να έχει την κορυφαία επίδοση (6,47μ.).

Τριπλούν: Η Κορένεβα (13,86μ.) είναι το μεγάλο φαβορί.

Σφαιροβολία: Η Ραφαηλίδου έρχεται μετά από πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 (16,53μ.) και μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη βολή.

Πένταθλο: Η Ντραγκομίροβα στοχεύει σε υψηλή συγκομιδή βαθμών.

5.000μ. βάδην: Αναμένεται δυνατή συμμετοχή με αρκετά γνωστά ονόματα.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ, από τις 19:00 έως τις 21:00, ενώ το πρωινό πρόγραμμα, καθώς και τα αγωνίσματα που δεν περιλαμβάνονται στην τηλεοπτική κάλυψη, θα μεταδοθούν διαδικτυακά μέσω του επίσημου καναλιού του ΣΕΓΑΣ στο YouTube.

Το πρόγραμμα του 40ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/2

Πρωί

09:00 Τριπλούν Γ - προκριματικός (όριο 12,60μ.)

09:00 Σφαιροβολία Α - προκριματικός (όριο 14.50μ.)

09:30 60μ. Επτάθλου Α

09:45 60μ. ΑμεΑ

09:50 60μ. Α - προκριματικές σειρές

10:00 Επί κοντώ Α - προκριματικός (όριο 4,60μ.)

10:00 Υψος Γ - προκριματικός (όριο 1,70μ.)

10:30 Μήκος Επτάθλου Α

11:00 60μ. Γ - προκριματικές σειρές

11:45 Τριπλούν Α - προκριματικός (όριο, 15,00μ.)

11:45 Σφαιροβολία Επτάθλου Α

12:05 400μ. Α - προκριματικές σειρές

13:00 Υψος Επτάθλου Α

13:10 400μ. Α - προκριματικές σειρές

Απόγευμα

17:00 5.000μ. Βάδην Γ - Τελικός

17:40 5.000μ. Βάδην Α - Τελικός

17:45 Επί κοντώ Α - Τελικός

18:10 Τριπλούν Γ - Τελικός

18:15 Υψος Γ - Τελικός

18:30 60μ. κοριτσιών Κ16 - 1η τελική σειρά

18:36 60μ. κοριτσιών Κ16 - 2η τελική σειρά

18:45 60μ. αγοριών Κ16 - 1η τελική σειρά

18:51 60μ. αγοριών Κ16 - 2η τελική σειρά

19:05 Σφαιροβολία Α - Τελικός

19:10 60μ. Α - 1η τελική σειρά

19:16 60μ. Α - 2η τελική σειρά

19:30 60μ. Γ - 1η τελική σειρά

19:36 60μ. Γ - 2η τελική σειρά

19:50 Τριπλούν Α - Τελικός

19:50 400μ. Α - 1η τελική σειρά

19:56 400μ. Α - 2η τελική σειρά

20:05 400μ. Γ - 1η τελική σειρά

20:11 400μ. Γ - 2η τελική σειρά

20:20 1.500μ. Γ - 1η τελική σειρά

20:30 1.500μ. Α - 1η τελική σειρά

20:40 1.500μ. Γ - 2η τελική σειρά

20:50 1.500μ. Α - 2η τελική σειρά

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/3

Πρωί

10:00 Μήκος Γ - προκριματικός (όριο 5,80μ.)

10:00 Σφαιροβολία Γ - προκριματικός (όριο 13,00μ.)

10:00 Επί κοντώ Γ - προκριματικός (όριο 3,60μ.)

10:00 Υψος Α - προκριματικός (όριο 2,05μ.)

10:00 60μ. εμπόδια Α - προκριματικές σειρές

10:20 60μ. εμπόδια Γ - προκριματικές σειρές

10:40 800μ. Α - προκριματικές σειρές

11:10 800μ. Γ - προκριματικές σειρές

11:40 60μ. εμπόδια Πεντάθλου Γ

12:00 Μήκος Α - προκριματικός (όριο 7,30μ.)

12:00 200μ. Α - προκριματικές σειρές

12:30 Υψος Πεντάθλου Γ

13:05 60μ. εμπόδια Επτάθλου Α

13:15 200μ. Γ - προκριματικές σειρές

13:50 Επί κοντώ Επτάθλου Α

14:30 Σφαιροβολία Πεντάθλου Γ

16:15 Μήκος Πεντάθλου Γ

Απόγευμα