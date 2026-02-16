Πρώτος αγώνας της Τόμπσον Ερα μετά το 2024

Η Τζαμαϊκανή κάτοχος πέντε Ολυμπιακών μεταλλίων στους δρόμους ταχύτητας, Ελέιν Τόμσον Ερα, αγωνίσθηκε σήμερα (15/2) για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2024.

Η Ολυμπιονίκης των 100 μέτρων του 2016 και του 2021, τερμάτισε τρίτη στα 60 μέτρα στο μίτινγκ «Camperdown Classic», που έγινε στο Κίνγκστον, καλύπτοντας την απόσταση σε επτά δευτερόλεπτα και24 εκατοστά.

Αυτή η ενθαρρυντική επίδοση σηματοδοτεί την επιστροφή αγωνιστική δράση για την 33χρονη Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Τόμσον Εέρα δεν έχει αγωνισθεί σε ατομικό επίπεδο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 στο Γιουτζίν του Όρεγκον των ΗΠΑ, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα και το αργυρό στην σκυταλοδρομία 4x100 μέτρα.