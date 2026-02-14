Παγκόσμιο ρεκόρ από τον ΜακΡέι στα 400μ. κλειστού (vid)

Ιστορία έγραψε ο Κέιλεμπ ΜακΡέι στο μίτινγκ «Tyson Invitational» που πραγματοποιήθηκε στο Αρκάνσας, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού στίβου.

Ο 25χρονος Αμερικανός κάλυψε την απόσταση σε 44.52, επίδοση που ανακοινώθηκε ήδη από τη World Athletics ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον συμπατριώτη του Κέρον Κλέμεντ, ο οποίος είχε σημειώσει 44.57 το 2005 στο Φέιτβιλ. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν ταχύτερες επιδόσεις, όπως το 44.49 του Κρίστοφερ Μοράλες Γουίλιαμς το 2024 και το 44.52 του Μάικλ Νόρμαν το 2018, ωστόσο καμία δεν επικυρώθηκε λόγω τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών που δεν πληρούσαν τους κανονισμούς.

2026 Tyson Invitational | Men's 400m



1) 44.52 Khaleb McRae (adidas) World Record

2) 45.56 Jereem Richards (adidas) | Sect 2

3) 45.63 Williams Jones (US)

4) 45.65 Randolph Ross (US) | Sect 2



McRae betters ratified WR of 44.57 set by Kerron Clement at Tyson Track during 2005 NCAA… pic.twitter.com/eC1QZDi1TR — Arkansas TF/XC (@RazorbackTF) February 14, 2026

Αυτή τη φορά, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι τόσο η εγκατάσταση όσο και όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη αναγνώριση της επίδοσης του ΜακΡέι. Αξίζει να σημειωθεί πως το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ στον κλειστό στίβο ήταν 45.02. Στον ανοιχτό στίβο έχει τρέξει τα 400μ. σε 43.91.

Ο ΜακΡέι, που είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα των ΗΠΑ στη σκυταλοδρομία 4x400μ. στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, δείχνει πλέον έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και ατομικά στη διεθνή σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα ανοιχτού στίβου ανήκει στον Γουέιντ φαν Νίκερκ, ο οποίος είχε σταματήσει το χρονόμετρο στα 43.03 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016.