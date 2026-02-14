Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ από τον Φρανκς στα 400 μ.

Ο Γιώργος Φρανκς έγινε ο πρώτος Έλληνας όλων των εποχών, που κατεβαίνει τα 46.00 στον κλειστό στίβο. Ο αθλητής τερμάτισε σε 45.83 στα 400 μ. και κατέλαβε την ένατη θέση στον αγώνα, που έγινε στο Κλέμσον.

Ο 22χρονος αθλητής βελτίωσε το δικό του ρεκόρ, που ήταν 46.16 από τις 31 Ιανουαρίου. Ο ταλαντούχος αθλητής επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς έφτασε μια ανάσα από το όριο για το Παγκόσμιο του Τορούν (45.80).

Η επίδοσή του αποτελεί την έκτη καλύτερη όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο από Έλληνα αθλητή. Ο Φρανκς κατάφερε να πετύχει τη σπουδαία επίδοση χωρίς συναγωνισμό, καθώς ήταν νικητής στη σειρά του, δίχως να έχει πίεση από τους αντιπάλους του.

Ο αθλητής βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης τόσο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν όσο και για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, όπου δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει μια καλή παρουσία.