Fly Athens Indoor 2026: Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με την υπογραφή και τη νίκη του Εμμανουήλ Καραλή

Σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που συνδύασε τον παλμό μιας μεγάλης γιορτής με κορυφαίες επιδόσεις για τον παγκόσμιο στίβο, το Fly Athens Indoor 2026 επιβεβαίωσε τον τίτλο του ως σε μια από τις πιο ξεχωριστές αθλητικές συναντήσεις.

Το κλειστό στάδιο της Παιανίας γέμισε με φιλάθλους κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους και πολλοί μαθητές σχολείων της περιοχής, οι οποίοι δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στις εξέδρες από νωρίς το απόγευμα.

Η έναρξη της εκδήλωσης δόθηκε με ένα εντυπωσιακό performance που μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε σκηνή. Ο iconic καλλιτέχνης Steve Provis, γνωστός για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, προσέφερε μια μοναδική εμπειρία στο κοινό κάνοντας το καλύτερο “ζέσταμα” για έναν εκπληκτικό αγώνα. Μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν οι ταλαντούχοι χορευτές/τριες του αλλά και μαθητές/τριες της σχολής Angel Dancesport Academy, οι οποίοι συμμετείχαν αφιλοκερδώς υπό τις οδηγίες του χορογράφου Μάρκου Γιακουμόγλου.

Το επίσημο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των εκλεκτών προσκεκλημένων, με την παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοβ, να ξεχωρίζει. Η απόφασή του να βρεθεί στην Ελλάδα ειδικά για το μίτινγκ του Εμμανουήλ Καραλή αποτέλεσε ύψιστη τιμή για τη διοργάνωση, προσδίδοντας διεθνές κύρος και αναγνώριση στο Fly Athens. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης και οικοδεσπότης του αγώνα, Εμμανουήλ Καραλής, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα στα 5.90μ. Ο Καραλής δοκίμασε στη συνέχεια στα 6.00μ με τα νέα του κοντάρια, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να τον επευφημεί. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Αμερικανός, αργυρός Ολυμπιονίκης, Κρις Νίλσεν με 5.80μ και την τρίτη ο Τσέχος Ντέιβιντ Χόλι με 5.70μ.

Το μίτινγκ Fly Athens Indoor, που ανήκει στη σειρά World Indoor Tour (Silver) και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ., σε συνδιοργάνωση με το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό ΣΦΠ.

Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά τον Μέγα Δωρητή, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), τον χορηγό COSMOTE TELEKOM όπως και τον χορηγό Arla καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν πολύτιμα στην επιτυχία της βραδιάς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα:

Main event FLY ATHENS

Emmanouil Karalis (GRE) - 5.90m Christopher Nilsen (USA) - 5.80m | SB David Holý (CZE) - 5.70m | SB Mathieu Collet (FRA) - 5.60m William Asker (SWE) - 5.45m Bartosz Marciniewicz (POL) - 5.45m | PB Antonios Santas (GRE) - 5.45m Márton Böndör (HUN) - 5.45m Scott Toney (USA) - 5.45m Georgios Papanastasiou (GRE) - 5.30m | SB

-Filip Kempski (POL) - NM

-Keaton Daniel (USA) - NM

NATIONAL BOYS B

Paweł Pośpiech (POL) - 5.34m | PB Adrian Kübler (SUI) - 5.24m | SB Alexander Chan (AUS) - 5.24m | PB Constantinos Prokopiou (CYP) - 5.12m | PB Dimitris Christofi (CYP) - 5.12m | PB Panagiotis Koupourtiadis (GRE) - 5.12m | PB Ioannis Ntouros (GRE) - 4.88m | SB Panagiotis Gkekas (GRE) - 4.66m Christoforos Litsardopoulos (GRE) - 4.66m Pavlós Kriaras (GRE) - 4.66m | SB

NATIONAL GIRLS B

Maja Chamot (POL) - 4.31m | PB Kyani Joosten (BEL) - 4.20m | PB / NR U20 Mirtó Kassotáki (GRE) - 4.05m | =PB Demet Parlak (TUR) - 4.05m | SB Katarzyna Mirek (POL) - 4.05m | SB Petroúla Voltéα (GRE) - 3.90m Miléna Postíka (GRE) - 3.90m | SB Angeliki Maria Anastasiadi (GRE) - 3.75m | PB

-Iró Vradí (GRE) - NM

-Jasmin Poutri Kokkali (GRE) - DNS