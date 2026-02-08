Πανελλήνια ρεκόρ από Ρούσσου και Ιακωβάκη στην Παιανία (vids)

Άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ πέρασε σήμερα στην κατοχή της Ιουλιάννας Ρούσσου, αυτή τη φορά στα 3.000 μ., όπου σημείωσε χρόνο 9.30.38. Η νεαρή αθλήτρια του Δημήτρη Πλατή πέτυχε την επίδοση αυτή στην ημερίδα που διεξήχθη στο κλειστό της Παιανίας, στο ντεμπούτο της στην απόσταση.

Η 19χρονη συμμετείχε στο αγώνισμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες της θερινής περιόδου. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν αναμένεται να αγωνιστεί τόσο στα 1.500 μ. όσο και στα 800 μέτρα. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ανήκε στη Μαρία Κάσσου με 9.31.16 από τις 27 Φεβρουαρίου 2022.

Στις πρώτες στροφές η Ρούσσου άφησε τον ρυθμό της κούρσας στην πιο έμπειρη στο αγώνισμα Ανδριάνα Μποντιώτη, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε να περάσει μπροστά, προκειμένου να διατηρηθεί σε τροχιά ρεκόρ. Η Μποντιώτη κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 9.41.42, ενώ τρίτη τερμάτισε η Ευγενία Παπαδημάτου με 10.01.99.

«Ήμουν πολύ καλά και θεωρώ πως αν είχα την απαραίτητη εμπειρία στην απόσταση θα μπορούσα να πετύχω ακόμη καλύτερο χρόνο. Η παρουσία μου στα 3.000 μ. έχει να κάνει με την προετοιμασία μου για τον ανοιχτό στίβο. Δεν έχω δουλέψει συγκεκριμένα αυτή την απόσταση, καθώς προετοιμάζομαι κυρίως για τα 800 μ. στον ανοιχτό. Το ερχόμενο Σάββατο θα αγωνιστώ στα 1.500 μέτρα», δήλωσε η Ρούσσου.

Πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 200 μ. για την Ελένη Ιακωβάκη – Γρήγορες Κοκόση και Σολδάτου



Δεν χωρά αμφιβολία πως η Ελένη Ιακωβάκη θα είναι ένα από τα πρόσωπα του 2026. Το αποδεικνύουν ήδη οι επιδόσεις της σε όλες τις αποστάσεις, καθώς και τα διαδοχικά πανελλήνια ρεκόρ που σημειώνει.

Η νεαρή αθλήτρια πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μ. Γυναικών Κ18 με χρόνο 24.49, στην ημερίδα που διεξήχθη στο κλειστό της Παιανίας, μόλις δύο εβδομάδες μετά το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα 400 μ. της ίδιας κατηγορίας. Με την επίδοση αυτή βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ της Βεατρίκης Ντούγκου (25.01) και έγινε η πρώτη αθλήτρια Κ18 που «σπάει» το φράγμα των 25.00.

Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα εξασφάλισε παράλληλα το όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, ενώ στις επόμενες κούρσες της στη σεζόν αναμένεται να απειλήσει και το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μ. της κατηγορίας Κ20, το οποίο είναι 24.42 και ανήκει στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.

«Περίμενα το ρεκόρ, ωστόσο έτρεξα γρηγορότερα απ΄ότι περίμενα. Αγώνα με τον αγώνα ανακαλύπτω πόσο γρήγορα μπορώ να τρέξω. Ο επόμενος αγώνας μου θα γίνει πιθανότατα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 200 μ. ή 400 μέτρα. Το καλοκαίρι σίγουρα θα μπω και στα εμπόδια, ωστόσο αυτό το αγώνισμα δε θα είναι φέτος το βασικό. Εχω δουλέψει ήδη εμπόδια, ωστόσο δεν έχει έρθει ακόμη η στιγμή να αφοσιωθώ σε αυτά», δήλωσε η Ιακωβάκη.

Δεύτερη στον αγώνα ήταν η Αναστασία Ράπτη με 24.98.

Εξαιρετικό αγώνα έκανε και η επίσης αθλήτρια της κατηγορίας Κ18, Μαρία – Αγγελίνα Κοκκόση που έτρεξε σε χρόνο κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ. Η αθλήτρια του Ηλία Γκαραβέλα τερμάτισε σε 25.00 βελτίωσε την ατομική της επίδοση, πέτυχε το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 και άφησε πολλές υποσχέσεις για το εγγύς μέλλον. Η νεαρή έχει ρεκόρ 24.69 στον ανοιχτό στίβο. Μια θέση πίσω τερμάτισε μια άλλη αθλήτρια της κατηγορίας η Ελένη Σολδάτου με 25.10 δείχνοντας και αυτή σε θέση να κλείσει θέση για τη διοργάνωση του Ριέτι.

Το νέο αίμα των αθλητριών ξεχώρισε στο τριπλούν με την 18χρονη Δέσποινα Πάσιου να αναδεικνύεται νικήτρια με 13,17 μ. στο τελευταίο της άλμα. Η αθλήτρια του Δημήτρη Βασιλικού πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ και επίδοση καλύτερο από το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Δεύτερη με νέο ρεκόρ ήταν η Ελένη Μαμά (13,02 μ.), που και αυτή σημείωσε άλμα καλύτερο από το όριο για το Γιουτζίν. Η τριάδα στο αγώνισμα έκλεισε με τη Ζωή Ράπτη, που σημείωσε 12,96 μέτρα.

Ο Χριστόφορος Κουτλής ήταν πρώτος στα 800 μ. με 1.52.71, μπροστά από τον 19 χρονο Άρη Κατσέλη, που πέτυχε 1.53.65, ενώ στα 3.000 μ. ανδρών πρώτος ήταν ο Ορφέας Ιωάννου με 8.24.34 και στα 1.500 μ. ο Γιώργος Ματζαρίδης με 3.49.75 και νέο ατομικό ρεκόρ.

Ο Κυριάκος Τσικιλής σημείωσε τον γρηγορότερο χρόνο στα 300 μ. με 34.16 και ο Πέτρος Παπαγιάννης ήταν δεύτερος με 34.75.

Το ρυθμό του έδειξε να βρίσκει ο Γιώργος Μανωλόπουλος νικητής στο ύψος με ένα “καθαρό” άλμα στα 2,12 μέτρα. Ο άλτης της Ιωάννας Σιώμου βελτίωσε το 2,10 μ. που είχε από πέρυσι. Ο 20χρονος στη συνέχεια δοκίμασε στα 2,16 μ., ύψος που έδωσε πως μπορεί να απειλήσει στις προσεχής διοργανώσεις.

Τις σταθερά καλές του παρουσίες στη σεζόν συνέχισε ο Ιάσωνας Μαχαίρας στη σφαιροβολία. Ο αθλητής του Γιάννη Μπαρλή επικράτησε στον αγώνα με 18,87 μ. επίδοση κοντά στο απόλυτο ρεκόρ του, το οποίο είναι 18.90 μέτρα. Στη διάρκεια του αγώνα βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ του, αφού στην πρώτη βολή πέτυχε 18,74 μ. (μπήκε στον αγώνα με το 18,69 μ. της πρώτης ημερίδας). Ο αθλητής ήταν άκυρος στις υπόλοιπες βολές του.

Απόλυτο ατομικό ρεκόρ σημείωσε η Αναστασία Ανδρεάδη στην έκτη και τελευταία βολή της, όπου έστειλε το όργανο στα 15,83 μέτρα. Η νεαρή αθλήτρια βελτίωσε το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ, που ήταν 15,10 μ. από την ημερίδα της 25ης Ιανουαρίου.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη σταθερά ανοδική της πορεία, σε μια απαιτητική χρονιά, κατά την οποία συνδυάζει την προπόνηση με την προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

«Καταφέρνω να συνδυάζω προπόνηση και διάβασμα και μέχρι στιγμής τα πηγαίνω καλά. Σήμερα άργησα να βρω τον ρυθμό μου, ωστόσο στο τέλος κατάφερα να πετύχω μια επίδοση που κυνηγούσα από πέρσι», δήλωσε η Ανδρεάδη. Δεύτερη με 15,48 μ. ήταν η Μαρία Μαγκούλια

Μεγάλο ατομικό ρεκόρ από τη Στεφανοπούλου

Η Μαρία Στεφανοπούλου αναδείχθηκε νικήτρια στο μήκος των γυναικών με άλμα στα 6,47 μ., πετυχαίνοντας απόλυτο ατομικό ρεκόρ, καθώς και τη 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στον κλειστό στίβο.

Η αθλήτρια του Μάκη Πάντου βρήκε το άλμα που αναζητούσε τα τελευταία χρόνια, σε μια χρονική στιγμή που της επιτρέπει να σκέφτεται ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Μέχρι σήμερα, το ατομικό της ρεκόρ ήταν 6,40 μ. από το Αλεξανδρινό μίτινγκ του 2020, ενώ στον κλειστό στίβο δεν είχε ξεπεράσει τα 6,24 μέτρα.

«Ξεκίνησα λίγο επιφυλακτικά τον αγώνα μου, όμως στη συνέχεια βρήκα τον ρυθμό μου. Είναι πολύ σημαντικό που κατάφερα να πετύχω απόλυτο ατομικό ρεκόρ. Νιώθω πως έχω ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Το σημαντικό για μένα είναι να σταθεροποιηθώ σε άλματα πάνω από τα 6,45 μ. στον κλειστό και πάνω από τα 6,60 μ. στον ανοιχτό», δήλωσε η έμπειρη αθλήτρια, η οποία αναμένεται να δώσει το «παρών» και στους υπόλοιπους αγώνες της χειμερινής περιόδου στο κλειστό της Παιανίας.

Η Στεφανοπούλου ξεκίνησε τον αγώνα της με άκυρο άλμα και συνέχισε με 5,93 μ., 6,17 μ., 6,23 μ. και 6,47 μ., ενώ άφησε το τελευταίο άλμα της.

Ατομικό ρεκόρ σημείωσε και η δεύτερη του αγώνα, Νικολία Ποϊραζίδη, με άλμα στα 6,14 μέτρα.

Η Αναστασία Μπουμπουλίδη άφησε θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της αγώνα για τη φετινή σεζόν, επικρατώντας στο επί κοντώ με άλμα στα 4,15 μέτρα. Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου πέτυχε επίδοση καλύτερη από το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στο Όρεγκον.

Η 18χρονη στη συνέχεια επιχείρησε να βελτιώσει το απόλυτο ατομικό της ρεκόρ, όμως δεν τα κατάφερε στα 4,31 μ. Υπενθυμίζεται πως το ρεκόρ της είναι 4,21 μ. στον κλειστό στίβο και 4,30 μ. στον ανοιχτό.