Άλμα παγκοσμίου για τον Πανταζή - Φετινό ρεκόρ για την Ιωσηφίδου

Το απόγευμα στο κλειστό της Παιανίας επιφύλασσε πολλές καλές στιγμές, με μία από τις κορυφαίες να ανήκει στον Ανδρέα Πανταζή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο τριπλούν των Ανδρών, χάρη στο άλμα στα 16,71 μ., που αποτελεί την καλύτερη επίδοσή του σε κλειστό στίβο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού ξεκίνησε τον αγώνα του με άκυρο άλμα, συνέχισε με 16,08 μ. στο δεύτερο και σημείωσε το 16,71 μ. στο τρίτο. Στη συνέχεια άφησε το τέταρτο και το έκτο άλμα, ενώ ήταν άκυρος στο πέμπτο. Ο Πανταζής είχε δείξει δείγματα της καλής του κατάστασης και στην πρώτη ημερίδα της σεζόν, όπου είχε πετύχει 16,27 μέτρα. Ο αθλητής με τη σημερινή του παρουσία έβαλε υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

«Ο στόχος ήταν να φτάσω ξανά στις επιδόσεις μου και να μείνω σταθερός σε αυτές. Πιστεύω πως αυτοί οι αγώνες μπορούν να μου δώσουν την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τορούν. Στους επόμενους αγώνες θέλω να διορθώσω τα λάθη που έκανα σήμερα, κάτι που αν συμβεί μπορεί να με οδηγήσει ακόμη και σε ατομικό ρεκόρ. Είναι ωραίο να πετυχαίνεις αυτό που ήξερες ότι μπορείς, αλλά για διάφορους λόγους δεν είχε έρθει», δήλωσε ο Πανταζής.

Σε επιδόσεις πάνω από τα 16,00 μ. επέστρεψε και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 16,18 μ., βελτιώνοντας το φετινό του ρεκόρ. Ο επίσης αθλητής του Δημήτρη Βασιλικού είχε ακόμη ένα έγκυρο άλμα στα 15,82 μ. Τρίτος ήταν ο Κύπριος Αντρανίκ Σαρκίς με 15,84 μ., ενώ τέταρτος κατετάγη ο Γιώργος Γρέψιος με 15,51 μέτρα.

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 60μ. εμπ από την Μπακογιάννη- γρήγορη κούρσα και φετινό ρεκόρ για την Ιωσηφίδου

Τα 60 μ. εμπ. ήταν το αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία. Η 17χρονη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και η Σοφία Ιωσηφίδου ξεχώρισε λίγο αργότερα πετυχαίνοντας σπουδαία επίδοση στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών.

Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη πίστα, την καλή της κατάσταση και το συναγωνισμό με τις υπόλοιπες αθλήτριες και τερμάτισε σε 8.18 πετυχαίνοντας τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14 που είναι το ρεκόρ της. Η αθλήτρια με τη σημερινή της παρουσία βάζει υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας.

Η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, έχασε ωστόσο το ρυθμό της όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.

«Μου βγήκε επιτέλους ο χρόνος που ήθελα. Ένας τραυματισμός μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων με κράτησε για δύο με τρεις εβδομάδες μακριά από τις προπονήσεις. Ευτυχώς επανήλθα και μέσα από τις κούρσες ελπίζω σε ακόμη καλύτερους χρόνους και, γιατί όχι, και στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν», είπε η Ιωσηφίδου.

Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε αυτό που είχε δείξει πως είναι σε θέση να κάνει από την πρώτη ημερίδα της χρονιάς και με 8.46 πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία της.

Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη βελτίωσε το 8.52 στης Νικολέττας Αντωνιάδη από τις 29 Ιανουαρίου του 2022 και έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.. Δεύτερη με πολύ καλή επίδοση (8.75), ήταν η Χαρά Πλαϊνη και τρίτη η Μαρία Αργυρού με 8.93.

Στα 60 μ. εμπ. των Ανδρών ο Αναστάσης Ηλιόπουλος ήταν νικητής με 7.93 και φετινό ρεκόρ.

Ο Γκαραγκάνης έσπασε το φράγμα των 21.00

Ιστορική επίδοση σημείωσε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο οποίος είδε το χρονόμετρο να σταματά στα 20.99, πετυχαίνοντας τον μεγάλο του στόχο: επίδοση κάτω από τα 21.00. Ο αθλητής του Χρήστου Κατσίκα πραγματοποίησε μια τεχνικά άρτια κούρσα, χωρίς να πιεστεί σε κανένα σημείο, τερματίζοντας με νέο ατομικό ρεκόρ.

Με τον χρόνο αυτό, ο Γκαραγκάνης έγινε ο έκτος Έλληνας όλων των εποχών που «σπάει» το φράγμα των 21.00 και ο πρώτος που το καταφέρνει από το 2000 και μετά.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, που τερμάτισε δεύτερος με 21.21, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ (21.34). Τρίτος ήταν ο πρωταθλητής των 400 μ., Πέτρος Κεχιόπουλος, ο οποίος σημείωσε 21.54, επίσης ατομικό ρεκόρ.

«Επιτέλους βγήκε ο χρόνος κάτω από το 21.00. Ήταν μια ωραία κούρσα, έπιασα τον Νίκο στα μισά χωρίς να ζοριστώ και κατάφερα να μείνω το ίδιο αποτελεσματικός μέχρι το τέλος. Στα 60 μ. ακόμη δεν έχω δείξει αυτό που μπορώ, αλλά είναι νωρίς στη σεζόν», ανέφερε ο Γκαραγκάνης.