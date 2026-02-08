Θετική εμφάνιση από Αδαμοπούλου στην Γαλλία

Καλή παρουσία πραγματοποίησε η Αριάδνη Αδαμοπούλου, αφού ξεπέρασε τα 4,40 μ. στο σε μίτινγκ στο Ρουμπέ της Γαλλία και κατέλαβε την 7η θέση.

Η αθλήτρια του επί κοντώ ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στα 4,13 μ., πέρασε με την τρίτη τα 4,28 μ. , όμως, στη συνέχεια έδειξε να βρίσκει το ρυθμό της, αφού πέρασε με την πρώτη τα 4,40 μέτρα.

Ο πήχης στη συνέχεια τοποθετήθηκε σα 4,50 μ., εκεί όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε τρία χαμένα άλματα. Αυτός ήταν στην ουσία ο πρώτος αγώνας της αθλήτριας στη σεζόν, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει κι άλλοι εντός και εκτός συνόρων.

Η αθλήτρια του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου έχει ατομικό ρεκόρ στον κλειστό στίβο 4,45 μ., ενώ το απόλυτο ρεκόρ της είναι 4,50 μέτρα.