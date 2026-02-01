Ατομικό ρεκόρ για την Ντραγκομίροβα στο Ταλίν

Ελπιδοφόρο ήταν το ξεκίνημα της Αναστασίας Ντραγκομίροβα και του Άγγελου-Τζανή Ανδρέογλου στο μίτινγκ συνθέτων στο Ταλίν της Εσθονίας.

Η Ντραγκομίροβα σημείωσε ατομικό ρεκόρ στο πένταθλο, συγκεντρώνοντας 4.176 βαθμούς και καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Η 23χρονη πρωταθλήτρια πέτυχε 8.83 στα 60 μ. εμπ. και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ, πέρασε το 1.75 μ. στο ύψος, 15.00 μ. στη σφαιροβολία, 6,06 μ. στο μήκος και 2.38.98 στα 800 μέτρα.

Το προηγούμενο ρεκόρ της αθλήτριας του Γιώργου Μποτσκαριώβ ήταν 4.081 βαθμοί και το σημείωσε το 2020 σε ηλικία 17 ετών. Με τη νέα της επίδοση, ανέβηκε στην τέταρτη θέση της λίστας με τις κορυφαίες Ελληνίδες όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Ικανοποιητικό ξεκίνημα στη σεζόν πραγματοποίησε και ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στο έπταθλο με 5.662 βαθμούς, επίδοση κοντά στο ατομικό του 5.723.

Στη διάρκεια του διημέρου σημείωσε βελτίωσε τα ρεκό του στα 60 μ. με 7.01, στη σφαιροβολία με 13,12 μ. και στο ύψος με 1,90 μ. ενώ πέτυχε 6,93 μ. στο μήκος, 8.17 στα 60 μ. εμπ., 4,76 μ. στο επί κοντώ και 2.44.75 στα 1.000 μέτρα.

Αμφότεροι θα κάνουν τον επόμενο αγώνα συνθέτων στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στις 28/2-1/3.