Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Μέγας Δωρητής του Fly Athens Indoor 2026

Η οργανωτική επιτροπή του Fly Athens Indoor 2026 με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ως Μέγα Δωρητή της φετινής διοργάνωσης.

Η συνεργασία αυτή προσδίδει ξεχωριστή δυναμική στη διοργάνωση καθώς το ΙΣΝ, από την ίδρυσή του το 1996, υποστηρίζει σταθερά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και διεθνώς, που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού για την προώθηση αξιών όπως η άμιλλα, η συνεργασία και η συμπερίληψη.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας θα υποδεχθούν την ελίτ του άλματος επί κοντώ σε μια διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Ολυμπιονίκη Εμμανουήλ Καραλή. Το Fly Athens Indoor 2026 εντάσσεται στη σειρά World Indoor Tour (Silver) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, αποτελώντας έναν από τους πλέον σημαντικούς αγώνες της κλειστής περιόδου, καθώς προσφέρει πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών.

Με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Fly Athens Indoor 2026 στοχεύει να προσφέρει μια υψηλού επιπέδου αθλητική εμπειρία, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως σταθερό σημείο αναφοράς για τον κλασικό αθλητισμό.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και το Ertflix, καθώς και από τα ψηφιακά κανάλια της European Athletics.