Εντυπωσιακή πρεμιέρα με κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τον Καραλή στο Λοτζ (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε ιδανικό ντεμπούτο στον κλειστό στίβο, κερδίζοντας το μίτινγκ Orlen Cup στο Λοτζ της Πολωνίας και πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος με άλμα στα 5,93 μ. στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άνοιξε τον αγώνα του στα 5,70 μ., ύψος που ξεπέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε το 5,80 μ. και ανέβασε τον πήχη στα 5,93 μ., όπου χρειάστηκε τρεις προσπάθειες για να πετύχει ένα πολύ υψηλό και καθαρό άλμα, το οποίο του χάρισε και τη νίκη στη διοργάνωση. Ήταν ο μοναδικός που πέρασε αυτό το ύψος.

Αφού έμεινε μόνος στον αγώνα, ο Καραλής επέλεξε να κυνηγήσει το 6,07 μ., σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού (6,05 μ.). Επιχείρησε μία φορά, χωρίς επιτυχία, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο Λοτζ.

Με το 5,93 μ. όχι μόνο κατέγραψε την καλύτερη εκκίνηση της καριέρας του σε χειμερινή σεζόν, αλλά εξασφάλισε και το όριο πρόκρισης (5,90 μ.) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν, καθώς η περίοδος πρόκρισης ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2025. Παράλληλα, ανέβηκε στο Νο1 του κόσμου για το 2026, μπροστά από τους Αμερικανούς Ζακ Μπράντφορντ και Κέισι Λάιτφουτ, που έχουν φτάσει έως τα 5,90 μ.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε στο φινάλε της προετοιμασίας του στην Πολωνία, όπου ο Καραλής δούλεψε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες στο Ολυμπιακό κέντρο της Σπάλα μαζί με τον προπονητή του Μάρτσιν Στσεπάνσκι. Ο Έλληνας άλτης - «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής ανοιχτού και κλειστού στίβου το 2025 - έδειξε από το πρώτο του τεστ ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμος για μεγάλους στόχους το 2026, τόσο στον κλειστό όσο και στον ανοιχτό στίβο.

Ο επόμενος αγώνας του Καραλή είναι προγραμματισμένος για τις 31 του μήνα στην Καέν της Γαλλίας, ενώ στο βάθος δεσπόζει το ραντεβού του Τορούν, όπου θα επιδιώξει να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καραλής είναι κάτοχος των πανελληνίων ρεκόρ στο επί κοντώ με 6,05 μ. στον κλειστό και 6,08 μ. στον ανοιχτό στίβο.