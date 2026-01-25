Τεντόγλου: «Η καλύτερη πρεμιέρα μου σε κλειστό»

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ντεμπούτο στη σεζόν, στην ημερίδα κλειστού της Παιανίας, με άλμα στα 8,25 μ. και κατέγραψε το καλύτερο ξεκίνημα του στη χειμερινή περίοδο.

Ο κορυφαίος άλτης αποχώρησε χαμογελαστός από το κλειστό της Παιανίας έχοντας νωρίτερα πάρει από το ντεμπούτο την επίδοση που ήθελε κι έχοντας χαρίσει άπειρα χαμόγελα και αυτόγραφα στους φίλους του στίβου που βρέθηκαν στην εγκατάσταση.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έδειξε κεφάτος αγωνιστικά και σε θέση να διεκδικήσει στο εγγύς μέλλον ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Η επίδοσή του είναι η τρίτη στον κόσμο και όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν και το Ευρωπαϊκό ανοιχτού στο Μπέρμιγχαμ.

«Ωραίος αγώνας αρκετά χαλαρός. Δεν πιέστηκα για κάτι. Από την αρχή έκανα καλά άλματα. Όλα τα άλματα, ακόμη και τα άκυρα, ήταν 8,15 - 8,20 μ. Το ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Μου αρέσει που έτσι χαλαρά βγαίνουν τέτοια άλματα. Αυτή είναι η βάση μου τώρα.

Δεν είναι ότι έκανα ένα άλμα στα 7,80 μ. όπως μπορεί να κάνω σε κάποια πρεμιέρα. Συνήθως το κάνω αυτό. Είναι πολύ καλό το στάδιο. Είμαστε τυχεροί που το έχουμε φέτος. Τα άκυρα είναι λίγο θέμα ότι δεν έχω κάνει πολλές φορές στην προπόνηση.

Ξεκίνησα με ένα σημάδι στην αρχή αλλά μέσα στον αγώνα μπορεί να αλλάξει ο βηματισμός. Πήγα 15 πόντους πίσω και βρήκα τη φόρα μου σε αυτό το στάδιο. Είναι η καλύτερη πρεμιέρα που έχω κάνει σε κλειστό στίβο. Το προηγούμενο ήταν 8,15 μ. από την Οστράβα το 2022», ανέφερε ο Τεντόγλου.