Εντυπωσιακό ντεμπούτο για την Δεσπολλάρη στο Σαμπαντέλ

Θετικό ήταν το ξεκίνημα της Γεωργίας Δεσπολλάρη στη χειμερινή αγωνιστική περίοδο.

Η Ελληνίδα αθλήτρια, μετά την προετοιμασία της στο υψόμετρο της Νότιας Αφρικής, αγωνίστηκε στο διεθνές μίτινγκ του Σαμπαντέλ (Challenger, κατηγορία D) και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 800 μέτρα, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ κλειστού στίβου με χρόνο 2.03.10.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της σε μικρή πίστα ήταν 2.03.38, που είχε επιτευχθεί το 2024 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος παραμένει στα 2.02.08 και ανήκει στην Ελένη Φιλάνδρα από το 2012.

Στο ίδιο μίτινγκ, την πρώτη του εμφάνιση για τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε και ο Νικόλας Ανδρικόπουλος, ο οποίος κατετάγη πέμπτος στο τριπλούν με καλύτερο άλμα στα 15.71 μ., επίδοση που σημείωσε στην πέμπτη προσπάθειά του.

Ο Αναστάσης Ηλιόπουλος έκανε το ντεμπούτο του στα 60 μ. με εμπόδια, τερματίζοντας τρίτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά με χρόνο 8.01, που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό. Εκεί κατέλαβε την πέμπτη θέση με 8.03.

Στα 60 μ. απλούς, ο Θοδωρής Βροντινός αγωνίστηκε για πρώτη φορά μέσα στο 2026, ήταν δεύτερος στην πρώτη ημιτελική σειρά με 6.90 και προκρίθηκε στον τελικό, όπου τερμάτισε πέμπτος με 6.95.

Η Αντριάνα Γκόγκα συμμετείχε επίσης στο μίτινγκ του Σαμπαντέλ, δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα της στο Τάμπερε, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με καλύτερο άλμα στα 5.87 μ.

Τέλος, την Πέμπτη (22/1), η Λάουρα Ζενέγια αγωνίστηκε στο μίτινγκ της Στοκχόλμης (Silver), όπου σημείωσε χρόνο 56.37 στα 400 μ., επίδοση που ήταν η όγδοη καλύτερη μεταξύ των τριών σειρών.