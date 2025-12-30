Ντουπλάντις και Μπονμάτι οι κορυφαίοι του κόσμου στην ψηφοφορία της AIPS για το 2025

Η AIPS ανακοίνωσε την Τρίτη (30/12) τα αποτελέσματα της ετήσιας ψηφοφορίας της για τους κορυφαίους του παγκόσμιου αθλητισμού το 2025. Στη διαδικασία συμμετείχαν 836 αθλητικοί δημοσιογράφοι από 121 χώρες.

Κορυφαίος αθλητής του 2025 αναδείχθηκε ο Σουηδός επικοντιστής Αρμάντ Ντουπλάντις, συγκεντρώνοντας 1.182 βαθμούς.

Ο «Μόντο» είχε μια εντυπωσιακή χρονιά, καταρρίπτοντας τέσσερις φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και παραμένοντας αήττητος σε 16 αγώνες. Παράλληλα, κατέκτησε τον τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του και το πέμπτο διαδοχικό Diamond League, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Στη δεύτερη θέση της ανδρικής κατάταξης βρέθηκε ο Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ με 784 βαθμούς, έχοντας κατακτήσει οκτώ τίτλους - ανάμεσά τους το Roland Garros και το US Open - και ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως Νο1 στον κόσμο. Τρίτος αναδείχθηκε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος έζησε μια ονειρική χρονιά με έξι τρόπαια με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και κορυφαίες ατομικές διακρίσεις.

Στις γυναίκες, την κορυφή κατέκτησε για πρώτη φορά η Ισπανίδα ποδοσφαιρίστρια της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονμάτι με 824 βαθμούς. Η 27χρονη μέσος αναδείχθηκε MVP τόσο στο Champions League Γυναικών όσο και στο EURO, ενώ κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τα βραβεία Ballon d’Or και The Best FIFA Women’s Player, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες της έμειναν στη δεύτερη θέση στους τελικούς.

Δεύτερη ήταν η Κενυάτισσα δρομέας Μπεατρίς Τσεμπέτ, η οποία πέτυχε ιστορικό νταμπλ στα 5.000μ. και 10.000μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000μ., ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα, που διατήρησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και κατέκτησε τον τίτλο της Παίκτριας της Χρονιάς της WTA.

Στην κατηγορία της Καλύτερης Ομάδας, νικήτρια αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ υποψήφια ήταν και η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών της Ελλάδας, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025, χωρίς ωστόσο να βρεθεί εντός της πρώτης δεκάδας. Ως καλύτερες εγκαταστάσεις Τύπου ψηφίστηκαν εκείνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.