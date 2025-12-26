Oι ευχές του Μίλτου Τεντόγλου για το 2026 (vid)

Όσα απάντησε ο Έλληνας πρωταθλητής:
Τι θέλεις να σου φέρει το 2026: “Τίποτα. Θεωρώ ότι τα έχω όλα κι απλά θα ήθελα να έχω λίγη τύχη παραπάνω”.
Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Δεν θυμάμαι. Δεν μου παίρνει κανείς δώρο”.
Ποιο είναι το χειρότερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Τα πουκάμισα, γιατί δεν φοράω τόσο και πάνε λίγο χαμένα”.
Ποιον θα καλούσες στο γιορτινό τραπέζι: “Την κοπέλα μου”.
Τι θα μαγείρευες: “Τούρτα. Θα έκανα σοκολατόπιτα, που την κάνω τελευταία πολύ ωραία”.