Oι ευχές του Μίλτου Τεντόγλου για το 2026 (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου αποκαλύπτει το χειρότερο δώρο που έχει λάβει και την ευχή του για τη νέα χρονιά.

Όσα απάντησε ο Έλληνας πρωταθλητής:

Τι θέλεις να σου φέρει το 2026: “Τίποτα. Θεωρώ ότι τα έχω όλα κι απλά θα ήθελα να έχω λίγη τύχη παραπάνω”.

Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Δεν θυμάμαι. Δεν μου παίρνει κανείς δώρο”.

Ποιο είναι το χειρότερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Τα πουκάμισα, γιατί δεν φοράω τόσο και πάνε λίγο χαμένα”.

Ποιον θα καλούσες στο γιορτινό τραπέζι: “Την κοπέλα μου”.

Τι θα μαγείρευες: “Τούρτα. Θα έκανα σοκολατόπιτα, που την κάνω τελευταία πολύ ωραία”.